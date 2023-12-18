رجل طلب من سائق أوبر تأمين قاتل محترف لقتل زوجته فقاده إلى الشرطة

وقع رجل كيني مستاء لدرجة كبيرة من زوجته السابقة في كمين للشرطة الأميركية، بعدما طلب من سائق سيارة أجرة تأمين خدمات قاتل مأجور له، لكي يتمكن من قتل زوجته السابقة.

وألقي القبض في ولاية كونيتيكت، على ليونارد ثو مويثيجا (52 عاماً)، وهو مسؤول تنفيذي سابق رفيع المستوى في بنك كيني، إذ يواجه حكماً بالسجن لمدة طويلة لمحاولته استئجار قاتل محترف لقتل المرأة التي كان متزوجاً بها لمدة 22 عاماً.

ووفقا لتقرير صادر عن شرطة ولاية كونيتيكت، فقد تبع مويثيجا زوجته المنفصلة عنه، والتي هربت في سبتمبر من العام الماضي بسبب سلوكه المسيئ، إلى الولايات المتحدة في محاولة لإقناعها بالعودة إلى وطنها. وبعد أن فشل في القيام بذلك، قرر الرجل قتل المرأة، كما يبدو.

ونقلت محطة تلفزيون كينية أنه وبعد ركوب سيارة أجرة بدأ الرجل يتحدث إلى السائق، وأخبره أنه «مجنون للغاية» وأنه بحاجة إلى قاتل محترف.

وفي الفترة ما بين 9 سبتمبر و1 ديسمبر، التقى مويثيجا وسائق أوبر في مناسبات عدة وأجريا محادثات عبر تطبيقات المراسلة، تم تسليمها كلها كدليل إلى السلطات من قبل السائق.

واقترح الرجل الكيني خطة يتم فيها «حقن المرأة بشيء يجعلها مريضة للغاية، مثل السرطان»، مضيفاً أنه يريدها أن تموت «موتاً بطيئاً».

ووافق سائق أوبر، الذي كان على اتصال بشرطة كونيتيكت منذ البداية تقريباً، على مقابلة مويثيجا وتقديمه إلى ضابط شرطة يتظاهر بأنه قاتل محترف يرغب في تنفيذ العقد.

والتقى الثلاثة خارج فندق في الرابع من ديسمبر، وشدد مويثيجا مرة أخرى على أنه يريد من القاتل أن «يقضي» على الضحية، ودفع مقدماً لكل من الشرطي السري وسائق أوبر، ووعدهما بالدفع الكامل بمجرد أن يكون لديه دليل على وفاة زوجته السابقة.



وطلب مويثيجا من ضابط الشرطة السري تنفيذ عملية قتل زوجته السابقة في الفترة ما بين 28 يناير، و3 فبراير 2024، لأنه سيكون حينها في كينيا، حتى لا تثير أي شبهات، ولكن قبض عليه في نفس اليوم، إذ قررت الشرطة أن لديها بالفعل قضية قوية ضده.

وتظهر سجلات المحكمة أن مويثيجا محتجز بكفالة بقيمة خمسة ملايين دولار. ومن المقرر أن يعود إلى المحكمة الشهر المقبل.