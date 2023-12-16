ألمع نجوم الموسيقى العالمية في «ليالي السعديات»

تشهد الدورة الأولى من «ليالي السعديات» برنامجاً حافلاً بالأمسيات الموسيقية، على مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات في أبوظبي على مدار ثلاثة أشهر، بمشاركة كوكبة من ألمع النجوم العالميين الحائزين جوائز، بمن فيهم ماريا كاري، وكوكوش، وأندريا بوتشيلي.

وتُقام العروض على مسرح خارجي مصمم خصيصاً لاستضافتها، وسط إطلالات خلابة على جزيرة السعديات، حيث يحظى الجمهور بفرصة استثنائية للاستمتاع بأعمال أساطير الموسيقى على المسرح، وفي الخلفية اللوحة المُلهمة لمنشآت المنطقة الثقافية في السعديات.

وتنطلق «ليالي السعديات» في السادس من يناير المقبل مع النجمة العالمية الحاصلة على خمس جوائز غرامي، ماريا كاري، التي ستشدو بمختارات من أشهر أغنياتها التي تصدّرت قوائم المبيعات العالمية.

وتُطرب المطربة والممثلة الإيرانية، كوكوش، جمهورها في 20 يناير بمجموعة من أفضل أعمالها التي تلخص ستة عقود من النجاح، وذلك في جولتها العالمية الأخيرة، ما يمنح هواة الموسيقى فرصة استثنائية لمشاهدة عرضها الختامي. ويتألق المغني الإيطالي، أندريا بوتشيلي، في 27 يناير على مسرح «ليالي السعديات» مع باقة من أجمل الألحان. ومن المقرر الإعلان عن مزيد من الفنانين، ومن بينهم نجوم عرب، خلال الأسابيع المقبلة.