إحياء العيد الـ 100 للافتة «هوليوود» الشهيرة

أضيئت حروف هوليوود التسعة الرابضة على مرتفعات لوس أنجلوس، أول من أمس، إحياءً للذكرى المئوية لتأسيس الشعار الذي بات رمزاً لمركز صناعة السينما الأميركية، في لفتة لم تحدث منذ عقود. وعلى مر السنين، حققت هذه اللافتة البيضاء الضخمة شهرة تكاد تفوق شهرة نجوم السينما في لوس أنجلوس.

واحتلّت الحروف التسعة، عبر تاريخها، موقعاً مهماً في كثير من الأفلام والمسلسلات التي تدور أحداثها في لوس أنجلوس، وجرى تدميرها افتراضياً مرات عدة، بمؤثرات خاصة، كما لو كانت ترمز إلى خطر اختفاء السينما وأميركا.

وكانت العلامة أيضاً موقعاً لمآس حقيقية، مثل انتحار الممثلة البريطانية بيغ إنتويسل بالقفز من أعلى الحرف «إتش» (H) في عام 1932.

ورغم شهرة اللافتة التي تشكل محطة لابد من التوقف عندها لدى أي زائر في لوس أنجلوس، فإن تاريخها لايزال مجهولاً لدى الكثير. فقد جرى إنشاؤها في عام 1923، وكانت تتألف في الأصل من 13 حرفاً، «HOLLYWOODLAND» (هوليوود لاند)، وتهدف إلى الترويج لمنطقة سكنية جديدة.

هذه اللوحة الإعلانية الضخمة، التي كانت تضاء فيها آلاف المصابيح بشكل منتظم لجذب الانتباه إلى المنازل المبنية أسفلها مباشرة، فرضت رمزيتها بفضل صعود صناعة السينما في لوس أنجلوس.

ومع ذلك، كادت الأحرف تُدمّر. ففي أربعينات القرن الـ20، طلب السكان من المدينة إزالة العلامة التي تضرر فيها حرف «إتش» (H) بسبب الرياح.

لكن المدينة قررت إصلاح اللافتة، وفي عام 1949، أزالت كلمة «لاند» للإبقاء على «هوليوود» كما هي معروفة اليوم.

بعد ثلاثة عقود من حرارة الشمس الحارقة وتقلبات الطقس، أصبحت الحروف الخشبية التي يبلغ ارتفاعها 15 متراً في حالة يرثى لها مرة أخرى. فتقلص الحرف «أو» (O) الأول ليصبح حرف «يو» (U) صغيراً، وانهار حرف الـ«أو» الثاني.

عندها دخل إلى المشهد أليس كوبر، الأب المؤسس لموسيقى الروك، وقاد حملة قوية لإعادة اللافتة إلى مجدها السابق من خلال التبرع بمبلغ 28 ألف دولار.

وفعل ثمانية أشخاص آخرين، من بينهم الممثل جين أوتري، ومؤسس مجلة «بلاي بوي» هيو هيفنر، والمغني آندي وليامز، الأمر نفسه، فتكفل كل منهم بكلفة الاعتناء بحرف من اللافتة.

• 9 من المشاهير تعهد كل منهم بكلفة الاعتناء بحرف من اللافتة.

• الممثلة البريطانية بيغ إنتويسل انتحرت بالقفز من أعلى الحرف (H) في عام 1932.