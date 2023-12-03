كباب بارد كاد أن يتسبب بكارثه

قام رجلان مسلحان باحتجاز رجل موصل طلبات طعام لمدة 14 ساعة وهددوه هو وعناصر الشرطة التي جاءت لتخليصه بالقتل، وذلك بسبب وجبة كباب باردا ونسيانه طبق سلطة طلباه.

وتم تصوير الرجلين وهما يهددان بإطلاق النار على ضباط الشرطة خلال حصار استمر 14 ساعة بعد أن احتجزوا سائق التوصيل كرهينة بعدما وصلهما كباب دجاج بارد.

وتوجه بول بيرتون، 46 عامًا، وناثان تيرنر، 38 عامًا، اللذين كانا تحت تأثير الكحول والمخدرات، إلى البث المباشر على فيسبوك لتسجيل المواجهة.

وسُمع أحدهم وهو يقول للشرطة: "لقد طلبت اثنين من الكباب. جلس الرجل الغريب خارج شقتي لمدة 45 دقيقة، لذلك اعتقدت أنه كان من العدل فقط، لأنه نسي سلطتي وكان الجو باردًا، وأنه سيتعين عليه الانتظار معي في الطابق العلوي حتى النهاية" وتابع "لذلك أود الإبلاغ عن جريمة، لقد سرقوا سلطتي وسلبوا وجباتي الجاهزة من حرارتها." وتُظهر كاميرا المراقبة بيرتون وهو يتجول في ممر ومعه بندقية هوائية كبيرة ذات منظار تلسكوبي، والتي بدت وكأنها بندقية حربية في التصوير وفقًا لما ذكرته صحيفة ميرور، التي ذكرت أن بيرتون هدد بإطلاق النار على الضابط الأول الذي يدخل عبر الباب.

ولاحقا حاصر رماة الشرطة المبنى في بيدفورد (المملكة المتحدة) وطلبوا من الرجلين الخروج، لكن أحدمهما رد صارخا " "تعالوا عبر بابي اللعين وسأقتلكم أيها الشرطيون بنبضة قلب".

وعرض تيرنر في بث حي على منصة فيسبوك مخبأ للأسلحة في شقتهما بما في ذلك فأس ومنجل وهراوة وهدد قائلا "إذا حاول أي شخص الدخول إلى منزلي، فمن الأفضل أن تجلب أسلحة، ومن الأفضل أن تحضر السكاكين، لأن هذا المنجل سيدخل في أحد رؤوسكم". كما قال أنه مُنع مؤخرًا من رؤية ابنته لمتابعيه مضيفا "لقد فقدت كل شيء. إذا تعرضت لإطلاق النار، فمن الجيد أن أعرفكم جميعًا".

وقالت الصحيفة أن القناة الرابعة البريطانية ستبث الصور الكاملة في برنامجها المسمى " 24 ساعة في حراسة الشرطة " الذي يأخذ المشاهدين وراء كواليس نشاطات رجال تطبيق القانون بما فيها تلك الحادثة التي وقعت في نوفمبر من العام الماضي.

واستعدت الشرطة حينها لعدة سيناريوهات بما بينها الاستعداد لإطلاق رصاصة مميتة إذا لزم الأمر، علما أن بيرتون استهدف أحد الضباط خلال الحصار، وذلك من ضمن 22 رصاصة أطلقت على الزجاج الأمامي لسيارة وحدة الكلاب.

وفي النهاية سلم الرجلين أنفسهما، وتمت مصادرة الثعابين والسحالي التي كانت في الشقة، بما في ذلك ثعبان يبلغ طوله أربعة أمتار، كما اعترف بيرتون بحيازة سلاح ناري مقلد وسُجن لمدة سبع سنوات. اعترف تيرنر بالعنف الجسدي والأضرار الجنائية وحُكم عليه بالسجن 20 شهرًا.