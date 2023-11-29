«في بلد الدقة».. رادارات تخالف بالخطأ 10 آلاف سيارة

اضطرت الشرطة السويسرية إلى الاعتراف بخطأ محرج في بلد جعل من الدقة عنواناً له، إذ سجلت أربعة رادارات يفترض أنها دقيقة أسيئت معايرتها، مخالفات سرعة خطأ طالت 10 آلاف سائق سيارة في ما يزيد قليلاً على شهر. وبسبب خطأ في البرمجة سجلت أربعة رادارات جديدة عدداً كبيراً جداً من المخالفات لدرجة أثارت الريبة لدى شرطة كانتون برن.

وقالت الشرطة: «في المجموع، سُجلت 9604 عمليات رصد خطأ لمخالفات في الفترة ما بين 12 سبتمبر و19 أكتوبر الماضيين. وسيتلقى جميع المعنيين رسالة في الأيام المقبلة، وستعاد الأموال المسدّدة في إطار نحو 6000 غرامة مدفوعة»، من دون تحديد المبالغ المكتسبة من دون وجه حق.

ولاحظت الشرطة عدداً أعلى من المعدّل للمخالفات المرصودة لحدود السرعة القصوى في المواقع الأربعة للرادارات المَعيبة، مع تزايد الأشخاص الذين اشتكوا من تسطير مخالفات خطأ بحقهم.