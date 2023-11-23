نهاية مأساوية لشابة نمساوية بعد حقنة ثمنها 180 يورو

في حادثة مأساوية، توفيت شابة نمساوية تدعى ديلبر (28 عامًا) بعد أسبوعين من خضوعها لعملية حقن فيلر في شفتيها على يد خبيرة تجميل روجت لنفسها عبر إنستغرام.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، دفعت الشابة 180 يورو مقابل الحقن، والتي يعتقد الأطباء أنها تسببت لها برد فعل تحسّسي أودى بحياتها.

وبدأت أعراض رد الفعل التحسسي تظهر على ديلبر بعد العملية مباشرة، حيث شعرت بصداع شديد وألم في شفتيها.

نقلها زوجها إلى المستشفى، لكن الأطباء أكدوا أن حالتها ستتحسن من تلقاء نفسها، ونصحوها بالعودة إلى المنزل.

ومع ذلك، استمرت أعراض رد الفعل التحسسي في التفاقم، حيث تضخمت غددها الليمفاوية، وبدأت تظهر عليها علامات العدوى.

عاد الزوج بزوجته إلى المستشفى مرة أخرى، لكن حالتها كانت قد تدهورت بشكل خطير.

توفيت ديلبر في اليوم التالي بعد إصابتها بقصور في عضلة القلب.

واتهمت عائلة ديلبر الأطباء بالإهمال، فيما أكدوا أن خبيرة التجميل التي ذهبت إليها اختفت بعد الحادث.

وأضافت قصة ديلبر إلى آلاف القصص الأخرى التي تسلط الضوء على مخاطر إجراءات عمليات حشو الشفاه غير المنظمة.