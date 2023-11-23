«بي بي سي» تكشف اسم أشهر فنان شوارع في العالم

نبشت إذاعة «بي بي سي» البريطانية من أرشيفها مقابلة قديمة مع بانكسي، أشهر فناني الشوارع في العالم، لم يسبق أن بثتها بكاملها، ويبدو أنها تكشف عن الاسم الأول للفنان البريطاني الغامض، وهو «روبي».

وفي هذه المقابلة التي أجريت عام 2003، وكُشف عنها أمس، في حلقة خاصة من بودكاست (قصة بانكسي)، سأل أحد صحافيي «بي بي سي» فنان الشارع إذا كان اسمه «روبرت بانكس»، فأجاب: «إنه روبي».

وتُعدّ هذه المقابلة من الأحاديث الإذاعية النادرة التي أدلى بها الفنان المشهور عالمياً، الذي يبقي هويّته طيّ الكتمان منذ بداية مسيرته، وتباع أعماله بملايين الدولارات.

وأثار لغز هوية بانكسي الكثير من التكهنات، وتعددت الترجيحات في شأن اسمه الأول، بين روبن وروبرت وروبي.

وأجرى الصحافي السابق المختص بالشؤون الثقافية في «بي بي سي» نايغل رينش هذه المقابلة مع بانكسي في يوليو 2003، بمناسبة افتتاح معرضه Turf War في لندن، وكان الفنان يومها يبلغ نحو 20 عاماً.

ولم تُبث المقابلة بكاملها يومها، ولكن بعد مرور نحو 20 عاماً، أثناء استماعه إلى المدوّنة الصوتية عن بانكسي، تذكر الصحافي مقابلته مع فنان الغرافيتي، ووجد التسجيل بالكامل على قرص كان يحتفظ به في المنزل.