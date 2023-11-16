شركة سيارات أجرة آلية تسحب سيارتها من الشوارع

أوقفت شركة «كروز» لسيارات الأجرة الآلية التي تعمل من دون سائق (روبوتاكسي) جميع رحلاتها على الطرق العامة، في أعقاب حادث تعرضت له واحدة من المشاة في سان فرانسيسكو.

وأعلنت شركة «كروز» التابعة لـ«جنرال موتورز»، عملاق السيارات، أن خطوة وقف الرحلات جاءت لاستعادة الثقة أثناء إجراء التحقيقات.

وفي الحادث الذي وقع في مطلع أكتوبر الماضي، تعرضت امرأة للسحب أمتاراً عدة، بسبب سيارة تسير من دون سائق، تابعة لشركة «كروز». وكانت بداية الحادث عندما صدمت مركبة أخرى يقودها شخص، السيدة، وألقت بها أمام السيارة الآلية. ووفقاً لتقرير الحادث، فقد توقفت سيارة الأجرة الآلية على الفور، إلا أن المرأة سقطت تحت السيارة.

جدير بالذكر أن سيارات «كروز» مبرمجة بحيث تتوقف تلقائياً في بعض الحالات على جانب الطريق بعد وقوع حوادث الاصطدام، حتى لا تعيق حركة المرور.