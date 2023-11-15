الكاتب تركي الحمد يعلق على أخبار وفاته

خرج الكاتب السعودي تركي الحمد، للرد على شائعة وفاته التي تم تداولها مساء اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "اكس": "أحبتي ما تم تداوله في الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح".

وأضاف: "أود أن أطمأن الجميع بأنني بخير وعافية والله الحمد، وقد وصلتني مشاعركم الجميلة والمعبرة شاكر ومقدر شعور الجميع".

كانت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية أفادت أن تركي الحمد قد توفي، قبل أن تعود لتنفي صحة الخبر.

وتصدر اسم تركي الحمد قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على مستوى السعودية في منصة إكس (تويتر سابقًا)، مع كتابة أكثر من 6000 تدوينة على الأقل تتضمن اسم الكاتب والروائي السعودي، بعد الأنباء المنشورة عن وفاته.