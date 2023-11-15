نساء بريطانيا يفضلن هذه النوعية من الرجال

أظهر استطلاع جديد للرأي أجري على ألفي امرأة في بريطانيا أن 90% من النساء يجدن الرجال الصلع جذابين. وجرى الاستطلاع بعد تزايد عمليات زرع الشعر التي يجريها الرجال في أنحاء العالم بما يعكس قلقا لدى الذكور من الصلع كما يبدو.

ومنح الاستطلاع الذي أجرته شركة "ريبووت" على ألفي امرأة النساء خيار الاختيار بين ممثلين وشخصيات عامة ومعروفة بهيئات مختلفة، فكانت الغلبة عموما للرجال الصلع أو الذين فقدوا قسما كبيرا من شعرهم.

ووجدت النساء أن وريث العرش البريطاني الأمير ويليام يتفوق على نظرائه في وسامته، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" ، بينما حل في المركز الثاني الممثل الشهير فان ديزل، وذهب المركز الثالث إلى النجم جيسون ستاثام.

وقال متحدث الشركة التي أجرت الاستطلاع "لقد فحصنا بعناية عامل لمعان الجمجمة، وجاذبية الصوت والاهتمام العالمي بالبحث، لإنتاج تصنيف جديد تمامًا للرجال الصلع الأكثر جاذبية في العالم".

واحتل الممثل صامويل إل جاكسون المركز الرابع، بينما جاء رئيس أمازون الثري جيف بيزوس في المركز الخامس.



ويأتي ذلك بعد أن أظهر استطلاع للرأي العام الماضي أن ما يقرب من 75٪ من الرجال شعروا أن تساقط شعرهم يمنعهم من العثور على الحب. وحينها تم التحدث إلى حوالي 800 رجل، حيث ادعى 73٪ منهم أنهم كانوا أقل حظًا في العثور على الحب منذ أن فقدوا شعرهم مقارنة بأصدقائهم ذوي الشعر الكثيف.

وقال الدكتور فرقان رجا، المتخصص في جراحة زراعة الشعر في العيادة الخاصة في شارع هارلي، التي كلفت بإجراء البحث: "معظم الرجال يشعرون بالقلق بالفعل، لكن تساقط الشعر يشكل جزءًا كبيرًا من هذا القلق."