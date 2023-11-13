كلاب «مدللة ومكللة بالورود».. في يومها بنيبال

زُيّنت الكلاب في النيبال بأكاليل من الزهور، وطُليت بألوان مبهرة، أمس، للاحتفال بيوم مخصص لها ضمن مهرجان سنوي.

و«كوكور تيهار»، اليوم الثاني من مهرجان «تيهار» الذي يستمر خمسة أيام، مخصص لتقدير ولاء الكلاب ورفقتهم للبشر.

وقال رجل الأعمال سوجيت دونغول، الذي احتفل بهذا اليوم في منزله لوكالة «فرانس برس»: «إن كلبه جزء من العائلة». وأضاف حاملاً كلبه وهو من نوع «بولدوغ» أميركي يبلغ عاماً: «إنه رفيق للجميع وهو دائماً سعيد ومرح مثل الطفل. نحن نشعر بالسعادة لأنه يعيش معنا».

ويقدّم محبو الكلاب أيضاً خلال الاحتفال هدايا وألعاباً لحيواناتهم الأليفة وكلاب الشوارع.

كذلك، نظمت قوات الشرطة طقوساً خاصة لتكريم «فوج الكلاب» الذي غالباً ما يستخدم أثناء الكوارث الطبيعية وفي الكشف عن المتفجرات والمخدرات. وقال رئيس قسم صحة الحيوان ورعاية الكلاب في الشرطة، راميش بوخاريل: «إنه يوم خاص»، مضيفاً: «ساعدتنا كلابنا كثيراً، لذلك يشعر أفراد الأمن بالسعادة للاحتفال بهذا اليوم».