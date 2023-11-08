اتهام 4 رجال بسرقة مرحاض من الذهب

يواجه أربعة رجال اتهامات بسرقة مرحاض مصنوع من الذهب عيار 18 قيراطاً من قصر ريفي إنجليزي سنة 2019، كما أعلنت مصادر قضائية أول من أمس.

وكان المرحاض المقدّرة قيمته بـ4.8 ملايين جنيه إسترليني (5.9 ملايين دولار)، سُرق من قصر بلينهايم في وودستوك قرب أكسفورد في جنوب إنجلترا في سبتمبر 2019. وكانت هذه القطعة من أبرز نقاط الجذب ضمن معرض للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان في القصر الذي شكّل مسكناً لدوقات مارلبورو وشهد ولادة رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل.

وقالت هيئة الادعاء الملكية البريطانية (CPS)، التي تقرر ما إذا كانت ستُرفع القضايا إلى المحكمة في إنجلترا وويلز، إن الرجال الأربعة الذين تراوح أعمارهم بين 35 و39 عاماً، سيمثلون أمام المحكمة في أكسفورد في 28 الجاري.

واقتحم اللصوص قصر بلينهايم وسرقوا المرحاض، وفصلوه عن شبكة الصرف وتسببوا في أضرار جسيمة وفيضان للمياه.