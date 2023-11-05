اسم الابنة مكون من 25 كلمة.. والسجل المدني يطلب من الدوق تصغيره لاستحالة تسجيله

قام دوق هويسكار السابع عشر وزوجته صوفيا بالازويلو مؤخراً بتسمية طفلتهما الثانية صوفيا فرناندا دولوريس كايتانا تيريزا أنجيلا دي لا كروز ميكايلا ديل سانتيسيمو ساكرامنتو ديل بيربيتو سوكورو دي لا سانتيسيما ترينيداد إي دي تودوس لوس سانتوس.

لكن الدوق الأرستقراطي، وهو سليل مباشر للملك جيمس الثاني ملك إنجلترا، فوجئ حينما أخبره موظفو السجل المدني أن قواعد التسجيل تنص على أن الاسم الذي يطلق على الطفل يجب ألا يتجاوز أكثر من «اسم مركب واحد» و«اسمين بسيطين»، مطالبين إياه بتقصير اسم الابنة المكون من 25 كلمة، إن كان يريد وضعه في السجلات المدنية.

فوفقاً للمادة الثانية من قانون الأسماء والألقاب وترتيبها «يتم التعبير عن الاسم الذي يطلق على الطفل في التسجيل، على ألا يتجاوز اسم مركب واحد، أو ألا يكون أكثر من اسمين بسيطين».

وحسب صحيفة «الباييس» فإن «الاسم هو تكريم لدوقة ألبا المتوفاة وأفراد الأسرة الآخرين»، مشيرة إلى أن «الاسم الأول، صوفيا، على سبيل المثال، اختير تكريما لوالدتها وجدتها، صوفيا باروسو، والثاني، فرناندا، تكريما لوالدها، دوق هويسكار، وكذلك عمها الأكبر، فرناندو مارتينيز إيروجو، ماركيز سان فيسنتي ديل باركو».

والدوق هو واحد من ثمانية أحفاد لدوقة ألبا الراحلة، المعروفة بأنها أغنى امرأة في إسبانيا. وكانت الدوقة الراحلة، ماريا ديل روزاريو كايتانا ألفونسا فيكتوريا يوجينيا فرانسيسكا فيتز - جيمس ستيوارت إي دي سيلفا، الشخص الأطول لقباً في العالم، وفقاً لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.