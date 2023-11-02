«حمدان بن محمد للتصوير» تحتفي بالليل بأجمل صورة

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي عن الصور الفائزة بمسابقة التصوير الليلي، بالتعاون مع (HUAWEI XMAGE)، وهي تقنية التصوير الحصرية فائقة التطور، وتم طرح المسابقة على منصة «إنستغرام» بشروط خاصة، وشهدت المسابقة رواجاً كبيراً في مجتمعات المصورين.

شراكة مستمرة

تأتي المسابقة كامتداد للشراكة التي جمعت الطرفين سابقاً، والتي أثمرت تعاوناً فنياً ناجحاً من خلال منصة HUAWEI Themes التي قدّمت أكثر من 120 صورة، تندرج تحت 11 سمة من روائع الصور الفنية.

وفاز بالمركز الأول في المسابقة المصور الإماراتي عبدالرب علي سوّاد، وبالمركز الثاني عظيم خان روني من بنغلاديش، أما المركز الثالث فكان من نصيب المصور السعودي فيصل صالح الجريفاني، بينما جاء المصور الإسباني شادي نصري رابعاً، والمصور الهندي رياس كولانجاراكات محمد خامساً.

جدل كبير

أبدى الفائز بالمركز الأول في المسابقة، المصور الإماراتي عبدالرب سوّاد، سعادته بالجدل الكبير الدائر حول صورته الفائزة، التي خدعت الجمهور، كونها تبدو مُلتقطة نهاراً وليس ليلاً، قائلاً: «توقعت حصول الصورة على انتقادات كثيرة، لكن الأهم هو كفاءة وخبرة لجنة التحكيم في جائزة حمدان، والتي استطاعت قراءة بياناتها، والتيقن من صحتها وتوقيتها». وأضاف: «الصورة لمنظر طبيعي (لاندسكيب) في دولة آيسلندا، واسم الجبل Vestrahorn، حيث كنا في طلعة ليلية لرصد الشفق القطبي، ولم نُوفّق، ولكن شدني منظر الجبل، وانعكاس ضوء القمر والنجوم، فقررتُ التقاط صورة بتعريض طويل لإدخال أكبر كمية إضاءة ممكنة، ثم التقطت صورة بانورامية بتعريضات مختلفة لأقوم بدمجها لاحقاً بأعلى جودة».

مصدر دخل

وقال المصور السعودي، فيصل صالح الجريفاني، الفائز بالمركز الثالث: «التقطت الصورة في العلا عام 2022، كنا في طريق عودتنا من رحلة تصوير، وأثناء البحث على الخرائط ظهر لنا هذا الموقع فقررنا الدخول إليه والتصوير هناك».

وأضاف الجريفاني: «التصوير هو مصدر دخلي الوحيد، لذلك أنا طموح في هذا المجال، وأطور مستواي باستمرار. سعيدٌ جداً بالفوز، كونه سيساعدني في تطوير سيرتي الذاتية، وبناء علاقات مع المصورين».

لحظات رائعة

المصوّر الإسباني، الفائز بالمركز الرابع في المسابقة، شادي نصري، قال عن صورته: «تم التخطيط لهذه اللقطة لوضع ذراع (درب التبانة) فوق شجرة الخزامى، كانت لحظات رائعة تحت النجوم، استنفرتُ خلالها جميع حواسي. كان ذلك في شمال شرق مدريد، في بلدة بريهويغا الصغيرة، مع كاميرا Nikon Z6 ll مع عدسة بمقاس 35 مم».

فرص متنوّعة

وقال الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، علي خليفة بن ثالث: «سعيد بثمار التعاون مع هواوي لإلهام الموهوبين ومتذوقي الجَمَال والفنون البصرية والتقاط اللحظات التي تسعد الناس. ومع المسابقات المختلفة تأتي الفرص بأساليب ومقاسات متنوّعة، لتلمس نوعاً من مساحات الموهبة لدى المصورين. المسابقة كانت متفرّدة في موضوعها ومشاركاتها وجدليّتها، والدروس المستفادة من مخرجات عملية التحكيم، ودقة معايير الفحص والتدقيق للأعمال المشاركة. الأعمال الفائزة والمتأهلة كانت مميزة ومُلهِمة، وقدَّمت لمسات جميلة من الإدهاش الذي استمتع به الجمهور لدى عرض الأعمال على منصات التواصل الاجتماعي».

وأضاف بن ثالث: «هناك مؤشر آخر يعكس نفوذ الصورة وقدرتها الفائقة على التعبير، حيث تجاوز إجمالي عمليات التحميل لسِمات هيبا HUAWEI Themes على المتجر الرسمي لهواوي 800 ألف عملية، ما يجعلها ثاني أعلى محتوى تم تنزيله بعد المحتوى الرسمي لشركة هواوي».

عبدالرب سوّاد:

• توقعت حصول الصورة على انتقادات كثيرة، لكن الأهم هو كفاءة وخبرة لجنة التحكيم.