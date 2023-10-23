أسبوع مع «وجوه من عالم بيكاسو» في دبي

دعت مكتبة محمد بن راشد الجمهور لحضور فعالية «أيام بيكاسو» التي تنطلق بعد غد، وتستمر على مدار أسبوع. وتسلط الفعالية الضوء على الإرث الفني للفنان العالمي، في إطار احتفاء المكتبة بكبار الكتّاب والفنانين، من خلال برنامج «أيام المكتبة» الشهري.

وستشهد فعالية «أيام بيكاسو» في يومها الأول، تنظيم معرض لأكثر من 50 عملاً لتشكيليين من الوطن العربي، يعرضون فيها لوحاتهم المستوحاة من مدرسة بيكاسو في الفن التجريدي، في محاولة لاستعراض الأثر الذي تركه في عالم الفن والتاريخ.

وتلي افتتاح المعرض، محاضرة بعنوان «الأبعاد النفسية في لوحات بيكاسو» في مسرح مكتبة محمد بن راشد، ويقدمها الفنانون: علي العبدان وعبدالجبار ويس ومنى الجبالي.

وضمن الفعاليات، تُنظم ورشة بعنوان «وجوه من عالم بيكاسو» للفنانة مريم النيادي، تتناول فيها فن الرسم التجريدي.