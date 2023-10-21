بسبب عنصريته ضد النساء.. رئيسة وزراء إيطاليا تنفصل عن شريك حياتها

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، امس، إنها انفصلت عن شريك حياتها الصحافي التلفزيوني أندريا جيامبرونو، الذي أثار انتقادات في الأسابيع القليلة الماضية بسبب إدلائه بتعليقات تنطوي على تمييز ضد المرأة على الهواء وفي محادثات أخرى.

وكتبت ميلوني على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "علاقتي مع أندريا جيامبرونو، التي استمرت قرابة 10 سنوات، انتهت الآن... لقد تباعدت مساراتنا منذ بعض الوقت، وحان الوقت للاعتراف بذلك".

ولدى الشريكين ابنة تبلغ من العمر سبع سنوات.

ويقدم جيامبرونو برنامجا إخباريا تبثه قناة "ميدياست" التابعة لمجموعة "إم.إف.إي" الإعلامية المملوكة لورثة رئيس الوزراء الراحل سيلفيو برلسكوني الذي كان حليفا لميلوني.

وكان برنامج آخر بث قبل أيام على "ميدياست" مقتطفات من برنامج جيامبرونو وهو ليس على الهواء مباشرة ظهر فيها وهو يستخدم لغة غير لائقة، وبدا أنه يتقرب من إحدى زميلاته وسمع وهو يقول لها "لماذا لم أقابلك من قبل؟".

وفي تسجيل ثان فاضح أكثر تم بثه أمس الخميس، يمكن سماع جيامبرونو وهو يتفاخر بشأن علاقة غرامية، وقال لزميلات له إن بمقدورهن العمل لصالحه إذا شاركن في عمل مخل بالآداب.

وكان جيامبرونو قد تعرض من قبل لانتقادات لاذعة في أغسطس بسبب ما بدا أنه لوم منه للضحية في تعليقات أدلى بها بعد قضية اغتصاب جماعي.