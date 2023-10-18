استعدوا لملامسة السحب.. دبي تحتضن أعلى مضمار للجري في العالم

نجحت مجموعة «وصل» لإدارة الأصول، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، في تسجيل رقم جديد في «غينيس» للأرقام القياسية بتشييدها أعلى مضمار للجري في العالم يحمل اسم «Sky Track»، ويقع في الطابق 43 من مبنى «1 ريزيدنس»، البرج السكني في مشروع «وصل 1 الرئيسي» بمنطقة الكفاف على شارع الشيخ زايد.

وأوضحت المجموعة أن المضمار يعلو 157 متراً فوق سطح الأرض، بطول 335 متراً، ويسمح لمحبي المشي والجري والراغبين في الحفاظ على لياقتهم الاستمتاع بتجربة فريدة لها طابعها الخاص الذي يميزها عن تجربة الرياضة في الصالات الرياضية التقليدية، إذ يسمح بالاستمتاع بإطلالات لا مثيل لها على أبرز معالم دبي، مثل برج خليفة، وحديقة زعبيل، وبرواز دبي، وشارع الشيخ زايد، أحد أهم شوارع مدينة دبي.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة هشام عبدالله القاسم: «إنه لمن دواعي سرورنا تحقيق إنجاز عالمي جديد لإمارة دبي يعكس حرصنا على الارتقاء بنمط الحياة اليومية للسكان، إذ يأتي مبنى (1 ريزيدنس) متماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا بتوفير كل المعطيات اللازمة لترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».

هشام القاسم:

• «إنجاز عالمي جديد يرسخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».