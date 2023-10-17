«الأميرة النائمة» تحظى بتفاعل الجمهور العراقي

قدمت فرقة أكاديمية بغداد للموسيقى والباليه عرضاً مشوقاً لأشهر المقطوعات الموسيقية العالمية «الأميرة النائمة» على مسرح الرشيد ببغداد بالتعاون مع دائرة السينما والمسرح.

وقال مدير الأكاديمية ميسرة سلام، إن هذا العرض كان من المفترض أن يقدم منذ مدة لكن تم تأجيله بعد إعلان الحكومة العراقية حالة الحداد العام على خلفية حريق قاعة الأعراس في الحمدانية.

وأوضح سلام أن العرض، كان مشوقاً وبحضور جمهور غفير، حيث تعد مقطوعة «الأميرة النائمة» من كلاسيكيات الموسيقى العالمية، وتمكنت فرقة أكاديمية بغداد من تجسيدها على خشبة مسرح الرشيد بعرض باليه تفاعل معه الجمهور.

وذكر أن أكاديمية بغداد للموسيقى والباليه هي فرقة خاصة تأسست عام 2019 وتضم متخصصين، وهي الأولى من نوعها في العراق وتضم 20 شخصاً غالبيتهم بأعمار تراوح بين ستة أعوام و17 عاماً، ويخضعون لاختبارات دقيقة وفق مواصفات خاصة تؤهلهم للعمل في الأكاديمية.

وأوضح سلام أن أكاديمية بغداد سبق لها أن قدمت خلال السنوات الماضية خمسة عروض ولاقت استحسان الجمهور، مشيراً إلى استعدادهم لتقديم عرض جديد في موسم الشتاء، حيث إن هناك جمهوراً راقياً في العراق يتذوق هذا النوع من الفنون.