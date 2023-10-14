علماء: قريباً ستشحن هاتفك المحمول مرة كل شهر فقط !

نبأ سار حمله علماء في جامعة كامبريدج لمستخدمي الهواتف الذكية يعدهم ببقاء شحن هواتفهم لمدة شهر قبل نفاد الطاقة.

ويعمل العلماء على تطوير شريحة إلكترونية يمكنها العمل بكفاءة عالية بحيث لا تحتاج الأجهزة إلى الشحن إلا 12 مرة في السنة.

و Vaire، الذراع التجارية للفريق، هي واحدة من 12 شركة ناشئة في مجال أشباه الموصلات تدعمها الحكومة لوضع بريطانيا في طليعة هذا النوع من الصناعات.

وقال وزير التكنولوجيا بول سكالي إن أشباه الموصلات هي "حجر الأساس" للعالم الحديث، وهي حيوية في كل شيء من تشغيل السيارات الكهربائية إلى مكافحة الأمراض.

وقد أعلن اليوم عن برنامج مدته عامان بقيمة 1.3 مليون جنيه إسترليني، سيقوم بتوجيه عدد قليل من الشركات الناشئة لمساعدتها على "إحداث ثورة" في حياة الشعب البريطاني، ومن بينها شركة MintNeuro، وهي شركة اخترعت زرعًا صغيرًا في الدماغ بحجم حبة الفلفل يمكن أن يساعد المرضى الذين يعانون من أمراض مثل مرض باركنسون والصرع.

وشريحة "Vaire" الدقيقة التي يمكنها تحسين عمر بطارية الهواتف الذكية هي من بنات أفكار فريق من الباحثين في الرياضيات في جامعة كامبريدج، حسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعتمد الفكرة على تصميم معالج شرائح السيليكون الذي يحتاج إلى ما يقرب من الصفر من الطاقة لتشغيله، مما يعني أن هناك حاجة أقل لبطارية أفضل.

وقال شون ريدموند، الرئيس التنفيذي لشركة SiliconCatalyst.UK، التي تدير المشروع: "إذا تمكنوا حقًا من تنفيذ هذا الوعد، فهذا يعني أنه سيكون لديك هاتف محمول يستمر شحنه شهرًا وليس يومًا.

وأضاف: "لم يتمكن أحد في العالم اليوم من إدراك ذلك في شريحة أشباه الموصلات - إذا كان أي شخص يستطيع فعل ذلك، فإن هذا الفريق من كامبريدج في المملكة المتحدة سيكون قادرًا على ذلك."