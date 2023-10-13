بعد أن صدمتها سيارة وفرت سريعا قامت سيارة الشرطة بدهسها مجددا

تعرضت امرأة سيئة الحظ لصدمتي عربتين إحداهما سيارة شرطة، مما أودى بحياتها. وقالت محطة " WBRZ" أن المرأة واسمها كيانا براون تعرضت لصدمة سيارة من سائق مسرع، ولكنها فقدت حياتها حين تعرضت للدهس مرة أخرى بسيارة الشرطة التي جاءت للتحقيق بعد دقائق فقط من الحادث الأول

ويُظهر مقطع فيديو المراقبة الذي حصلت عليه المحطة التلفزيونية التأثير الأولي الذي حدث في منطقة نورث فوستر في وقت متأخر من ليلة السبت. ويمكن رؤية الحطام يتطاير في الهواء بينما تستمر السيارة الأولى في السير على الطريق السريع دون توقف.

وبعد حوالي 10 دقائق، يصل ضابط شرطة يقود سيارته بسرعة عالية، ويدهس الضحية التي كانت لا تزال ملقاة على الطريق.

وتم إعلان وفاة المرأة، التي حددتها الشرطة على أنها كيانا براون البالغة من العمر 38 عامًا، في مكان الحادث. وقال المسؤولون إنه من غير الواضح ما إذا كانت قد ماتت بالفعل وقت الاصطدام الثاني.

وأعلنت إدارة شرطة المنطقة إن الحادث لا يزال قيد التحقيق، بما في ذلك تصرفات الضابط الذي تسبب بالدهس الثاني.

ونشرت الإدارة صوراً إضافية للمركبة المشبوهة، تظهر فيها سيارة سيدان ذات أربعة أبواب باللون الرمادي. تشتبه الشرطة في أن السيارة تعرضت لأضرار في الشبكة الأمامية وغطاء المحرك والباب الخلفي بجانب السائق.