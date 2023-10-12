نام وفي حسابه جنيه واحد واستيقظ ولديه 120 ألفاً

تحقق حلم رجل بريطاني عندما نام وفي حسابه المصرفي جنيها واحدا فقط (حوالي1.16 دولار) ، ليستيقظ بعد نوم عميق وفي حسابه مئات أضعاف حسابه، بمبلغ لا يقل عن 120 ألف جنيه (حوالي 147 ألف دولار) .

وأصيب أورسلان خان، 41 عاما، من بوبلار شرقي لندن، بالحيرة عندما رأى المبلغ الضخم في حسابه. وعلى الفور قرر أورسلان أن يوقظ نفسه من الحلم السعيد وأبلغ بنك جيتهاوس لكن البنك قال له أن المال ملك له، مما جعله سعيدًا جدا.

إلا أن المصرف سرعان ما أدرك خطأه، وبعد يوم واحد، طلب من أورسلان إعادة الأموال، فقام الرجل دون سعادة كبيرة بسداد كل المبلغ يوم الاثنين التالي.

ونقلت "ديلي ميل" عنه قوله أنه كان لديه جنيه إسترليني واحد في حساب التوفير الخاص به وأنه حين قام بالتحقق من رصيده في اليوم التالي كانت النتيجة 122 ألف جنيه إسترليني. وأضاف "لم يقتصر الأمر على وضع الأموال في حسابي فحسب، بل سمحوا لي بتحويلها إلى حسابي في بنك باركليز."

ويعتقد أورسلان أن الأموال كانت مخصصة لعميل آخر لديه حسابين على الأقل في البنك.

وقال: "من الواضح أن هذا الشخص يجب أن يكون لديه حسابين - الحساب "أ" و"ب". كان ينبغي للبنك أن يأخذ المال من "أ" ويضعه في "ب". ولكن بطريقة ما انتهى الأمر في حسابي".

وأعاد أورسلان الأموال بعد التحدث إلى البنك. وقال أن هذا المبلغ "كان يمكن أن يعيده للحياة. ولكن، إذا كنت سأحتفظ بالمال، فلن أخبر أحداً!" وأضاف: لقد أخذت زمام المبادرة لتوعيتهم بذلك. وقد تم وضعي على الانتظار ثلاث مرات - فقط للتأكد من أنه لا يوجد ما يدعو للقلق. واستغرق الأمر منهم 24 ساعة ليدركوا خطأهم. علاوة على ذلك، كنت متاحًا لتحويل المبلغ من البنك الذي أتعامل معه إلى حساب آخر. "