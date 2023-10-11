شيمينا كامالي تعود إلى دار «كلويه»

أعلنت دار «كلويه» الفرنسية أول من أمس، عن تعيين مسؤولة جديدة عن الابتكارات، هي شيمينا كامالي، في أحدث تغيير مماثل تُقدم عليه إحدى دور الأزياء الكبرى. وكانت كمالي المولودة في ألمانيا عام 1981، مديرة التصاميم النسائية في دار «سان لوران»، وسبق أن عملت لدى «كلويه» في بداية مسيرتها المهنية.

وتخلف كمالي غابرييلا هيرست التي قدّمت آخر عرض أزياء لها لصالح «كلويه» خلال أسبوع الموضة في باريس الشهر الماضي، بعدما شغلت منصب المديرة الفنية لثلاث سنوات.

وقالت كمالي: «لطالما كانت تجمعني علاقة عميقة بهذه الدار منذ عملي للمرة الأولى فيها قبل أكثر من 20 عاماً. هذه العودة تعني لي الكثير على المستوى الشخصي». وستعرض كمالي أولى مجموعاتها لصالح «كلويه» خلال يناير المقبل.