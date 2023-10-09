البرمائيات في خطر بسبب التغير المناخي

أصبح تغير المناخ العامل الرئيس الذي يقرّب البرمائيات من الانقراض، بحسب دراسة حديثة نشرت نتائجها مجلة «نيتشر»، دعا مُعدّوها إلى حماية الموائل وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وفي غياب الريش أو الشعر أو الحراشف لحمايتها، فإن هذه المخلوقات القادرة على العيش على الأرض وفي الماء على السواء معرضة بشكل خاص للتغيرات في بيئتها، ومن ثم يمكن أن تصاب هذه الحيوانات بالجفاف بسرعة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، أو تعاني اختفاء مناطق التكاثر الرطبة، كما تهدد العواصف والفيضانات وحالات ارتفاع منسوب المياه المتزايدة والمتكررة موائل البرمائيات.

وقالت الباحثة المتخصصة في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة كيلسي نيم، المشاركة في إعداد الدراسة: «في كثير من الحالات تكون هذه التغيرات سريعة جداً، بحيث لا يمكن التكيف معها».

وأشارت إلى أن «تغير المناخ يمثل تهديداً يتم التقليل من خطورته بالنسبة للبرمائيات، وسيصبح واضحاً أكثر فأكثر».