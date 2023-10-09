تطبيق بأجواء التسعينات الأكثر تنزيلاً على «آب ستور»

حقق تطبيق تحرير الصور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي «إي.بي.آي.كيه» (إيبيك) انتشاراً هائلاً، ليصبح أكثر التطبيقات تنزيلاً على متجر «آب ستور» الإلكتروني. ويتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء «ألبوم» صور خاصة بهم مستوحاة من أجواء تسعينات القرن الـ20.

وكما هي الحال في التطبيقات التي حققت شعبية أخيراً، يعمل تطبيق «إيبيك» من خلال السماح للمستخدمين بتحميل سلسلة من الصور الذاتية (سيلفي) ثم يستخدمها التطبيق لتوليد «ألبوم» صور تقدم المستخدم في أوضاع مختلفة وبأشكال وقصات شعر متنوعة.

يذكر أن شركة «سنو كوربوريشن» التي يوجد مقرها في نيويورك، هي التي طورت تطبيق «إيبيك». وخلال الأسابيع الأخيرة حقق «إيبيك» نجاحاً على «آب ستور» وأصبح التطبيق الأكثر تنزيلاً على المتجر، بينما يحتل المركز 37 على متجر «بلاي ستور».