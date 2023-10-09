انتشار «تريند» العمل من المنزل.. المداومون أصبحو أقلية في ألمانيا

أصبح العمل من المنزل أمراً متعارفاً عليه في ألمانيا، ولكن يختلف الأمر من قطاع إلى آخر. وكشف استطلاع ألماني حديث أن موظفي الأعمال المكتبية الذين يقضون الأسبوع بأكمله في الشركة أصبحوا أقلية. وجاء في الاستطلاع الحديث، الذي أجرته مؤسسة «جونز لان لاسالا» للخدمات العقارية، ونشرت نتائجه أمس، أنه في ظل انتشار «تريند العمل من المنزل»، صار موظفو الأعمال المكتبية يذهبون إلى العمل بمعدل 3.2 أيام فقط أسبوعياً في المتوسط في السبع مدن الألمانية التي تعد معاقل العمل المكتبي، وهي: برلين ودوسلدورف وفرانكفورت وهامبورغ وكولونيا وميونيخ وشتوتغارت.

وبحسب الاستطلاع، يعني ذلك أنه يتم العمل بنسبة 63% فقط من أيام العمل في هذه المدن داخل مكاتب العمل.

كما جاء في الاستطلاع أنه قبل الإغلاق الأول الذي تم خلال انتشار وباء «كورونا» في مارس 2020، كان يبلغ معدل الحضور في المكتب أربعة أيام من إجمالي خمسة أيام في المتوسط.

وشمل الاستطلاع 1540 شخصاً، وأجري في الفترة بين يوليو وأغسطس الماضيين.

• 1540 شخصاً شاركوا في الاستطلاع الذي أجرته «جونز لان لاسالا».