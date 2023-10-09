الذكاء الاصطناعي يوفر حلولاً تُجنب الصراع بين الحيوانات والبشر

تتجول النمور بأعداد متزايدة في غابات الهند ونيبال، وتقترب أكثر من القرى، ما أطلق سباقاً بين الناشطين البيئيين لإيجاد طرق لتجنب صراع بين الحيوانات والبشر. ويوفر الذكاء الاصطناعي هنا حلولاً بالاعتماد على تقنيات مصممة لاتخاذ قرارات تحاكي المنطق البشري.

وخلال الشهر الماضي نشر خبراء من جامعة كليمسون بولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة، دراسة ترتكز إلى عملهم الذي يستند إلى استخدام كاميرات معززة بتقنية الذكاء الاصطناعي، يقولون إنها تساعد على إحداث تغيير كبير في حفظ النمور.

ووضع الخبراء أجهزة صغيرة في محيط حظائر في بلدين جنوب آسيا، لحماية سكان القرى من الحيوانات المفترسة، وحماية الحيوانات من الصيد الجائر.

وتشير دراستهم إلى أن نظام الكاميرات المسمى «تريل غارد» يمكنه التمييز بين النمور والأنواع الأخرى، ونقل صور إلى حراس المتنزهات أو السكان في ثوانٍ.