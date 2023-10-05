جريمة تهز الشارع المصري .. عذب زوجته وقطع رقبتها ثم أحرق جثتها

شهدت قرية مصرية في محافظة القليوبية جريمة بشعة، أثارت غضب الشارع المصري، فقد أقدم سائق على التخلص من زوجته بعد أن عذبها لأيام حتى الموت ثم أشعل النيران في جثتها ولاذ بالفرار.

وكانت البداية عندما تلقت الشرطة بلاغاً، أمس الأربعاء، من الأهالي يفيد بالعثور على جثة إحدى السيدات مقتولة داخل شقتها الكائنة بمنطقة القلج.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث، وعثروا على جثمان سيدة تدعى دنيا 29 سنة مقتولة داخل شقتها، وبها حروق بالجسد وطعنات وقطع حاد بالرقبة والمعصمين.

وسرعان ما اتهمت أسرة القتيلة زوجها بتنفيذ الجريمة البشعة التي أثارت ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام، تمهيداً لعرضها على الطب الشرعي، وتشريح الجثمان للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوفاة.

وبدورهم كثف رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية من جهودهم للقبض على المتهم الهارب.