الإصابة المبكرة بمرض السكري تقلل متوسط العمر

حذر فريق دولي من الباحثين من أن الشخص الذي تم تشخيص إصابته بمرض السكري من النوع الثاني في عمر 30 عامًا يمكن أن يشهد انخفاض متوسط العمر المتوقع بما يصل إلى 14 عامًا.

ووجد تحليل لبيانات من 19 دولة مرتفعة الدخل أنه حتى الأشخاص الذين لا يصابون بهذه الحالة حتى وقت لاحق من حياتهم - مع تشخيصهم في سن 50 عاما - يمكن أن يشهدوا انخفاض متوسط العمر المتوقع بما يصل إلى ست سنوات.

ويقول الباحثون إن النتائج، التي نشرت في مجلة "لانسيت " للسكري والغدد الصماء، تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتطوير وتنفيذ التدخلات التي تمنع أو تؤخر ظهور مرض السكري، خاصة وأن انتشار مرض السكري بين البالغين الأصغر سنا آخذ في الارتفاع على مستوى العالم.

وتؤدي المستويات المتزايدة من السمنة وسوء التغذية وزيادة السلوك المستقر إلى ارتفاع سريع في عدد حالات مرض السكري من النوع 2 في جميع أنحاء العالم. ففي عام 2021، قُدر أن 537 مليون شخص بالغ مصابون بمرض السكري في جميع أنحاء العالم، مع تزايد تشخيص هذا العدد في الأعمار الأصغر.

ويزيد مرض السكري من النوع الثاني من خطر تعرض الفرد لمجموعة من المضاعفات بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية ومشاكل الكلى والسرطان. وتشير التقديرات السابقة إلى أن البالغين المصابين بداء السكري من النوع الثاني يموتون، في المتوسط، قبل ست سنوات من البالغين غير المصابين بالسكري. ومع ذلك، هناك عدم يقين بشأن كيفية اختلاف متوسط الانخفاض في متوسط العمر المتوقع وفقًا للعمر عند التشخيص.

للإجابة على هذا السؤال، قام فريق بقيادة علماء من جامعة كامبريدج وجامعة جلاسكو بفحص بيانات من دراستين دوليتين رئيسيتين تضمان إجمالي 1.5 مليون فرد.

وكلما تم تشخيص إصابة الفرد بمرض السكري من النوع 2 في وقت مبكر، كلما زاد الانخفاض في متوسط العمر المتوقع. بشكل عام، كان كل عقد من التشخيص المبكر لمرض السكري مرتبطًا بحوالي أربع سنوات من انخفاض متوسط العمر المتوقع. وباستخدام بيانات من سكان الولايات المتحدة، قُدر أن الأفراد المصابين بداء السكري من النوع 2 الذين تم تشخيصهم في سن 30 و40 و50 عامًا توفوا في المتوسط بحوالي 14 عامًا. و 10 و 6 سنوات على التوالي مقارنة بالأفراد الذين لا يعانون من هذه الحالة. وكانت هذه التقديرات أعلى قليلاً لدى النساء (16 و11 و7 سنوات على التوالي) مما كانت عليه لدى الرجال (14 و9 و5 سنوات على التوالي).

وكانت النتائج متشابهة إلى حد كبير في التحليلات التي استخدمت بيانات الاتحاد الأوروبي.

وقال البروفيسور إيمانويل دي أنجيلانتونيو من معهد فيكتور فيليب دحدلة لأبحاث القلب والرئة (VPD-HLRI) بجامعة كامبريدج: "كان يُنظر إلى مرض السكري من النوع الثاني على أنه مرض يصيب كبار السن، لكننا نرى بشكل متزايد أشخاصًا يتم تشخيصهم في وقت مبكر من الحياة. وكما أظهرنا، فإن هذا يعني أنهم معرضون لخطر متوسط ​​العمر المتوقع أقصر بكثير مما كانوا سيحصلون عليه لولا ذلك."

وقال الدكتور ستيفن كابتوجي، وهو أيضًا من VPD-HLRI: "يمكن الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني إذا أمكن تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر وتقديم الدعم لهم - سواء كان ذلك لإجراء تغييرات على سلوكهم أو توفير الدواء لتقليل مخاطرهم". ولكن هناك أيضًا تغييرات هيكلية ينبغي لنا كمجتمع أن نسعى إلى متابعتها، بما في ذلك التغييرات المتعلقة بتصنيع الأغذية، والتغييرات في البيئة المبنية لتشجيع المزيد من النشاط البدني، وما إلى ذلك.