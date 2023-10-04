أنغام «مارون 5» حاضرة في حفل «دبي للطيران» الحصري

كشفت مطارات دبي عن استضافتها فرقة «مارون 5» الحائزة جائزة غرامي، لإحياء حفل العشاء الحصري الخاص بمعرض دبي للطيران.

واحتفاءً بالإنجازات الكبيرة التي حققها قطاع الطيران، ستعزف الفرقة العالمية، التي وصل حجم مبيعات ألبوماتها إلى أكثر من 96 مليون نسخة، وأكثر من 658 مليون مستمع في أنحاء العالم، مجموعة حصرية من أجمل أعمالها خلال حفل العشاء في 16 نوفمبر المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث: «ما من شك في أن الموهبة الفنية التي تتمتع بها فرقة مارون 5، وشهرتها العالمية، تنسجم مع التزامنا تقديم تجارب عالمية المستوى. وبينما نجتمع للاحتفال بمعرض دبي للطيران، الذي يُعدّ واحداً من أهم الفعاليات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطيران، فإننا على ثقة بأن حفل هذا العام سيترك ذكرى لا تُنسى لدى ضيوفنا».

وسيحظى ضيوف العشاء بفرصة الاستماع إلى موسيقى الروك والآر آند بي. وبذلك، تنضم فرقة مارون 5 إلى قائمة النجوم الذين أبهروا كبار الشخصيات في القطاع خلال الحدث، إذ استضافت مطارات دبي في النسخ السابقة من المعرض جينيفر لوبيز، كاتي بيري، ذا سكريبت، ستيفي ووندر، توم جونز وغيرهم.

• 658 مليون مستمع في أنحاء العالم