وفاة مايكل غامبون أشهر سحرة «هاري بوتر»

توفي الممثل البريطاني-الأيرلندي مايكل غامبون، الذي اشتُهر بدور «ألبس دمبلدور» في ستة من أفلام «هاري بوتر» الثمانية، في المستشفى عن 82 عاماً، على ما أعلنت عائلته أمس.

وفاز غامبون بأربع جوائز بافتا في التلفزيون وبجائزة أوليفييه خلال مسيرته التمثيلية، والتي تُوجت بدوره المحبوب كمدير لمدرسة هوغورتس السحرية في سلسلة «هاري بوتر». وقالت عائلته في بيان «بحزن شديد نعلن رحيل السير مايكل غامبون»، مضيفة «مايكل الزوج والأب الحبيب، توفي بسلام في المستشفى محاطاً بزوجته آن وابنه فيرغوس، بعد نوبة من الالتهاب الرئوي».

بدأ غامبون، المولود في أيرلندا، مسيرة تمثيلية لامعة في المسرح.

وحقق شهرة في بريطانيا بلعبه دور المحقق الفرنسي في مسلسل «ماغريه»، لكن المحطة الأبرز في مسيرته تبقى تأديته شخصية «دمبلدور» في أفلام «هاري بوتر» التي حظيت بشعبية كبيرة.