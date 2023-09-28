موظف في جامعة القاهرة يقتل زميلته بالرصاص لأنها رفضت خطبته

أقدم موظف على اطلاق النيران علي زميلته مما أسفر عن مصرعها داخل جامعة القاهرة، أمس، وسادت حالة من الهلع والفزع داخل الحرم الجامعي وجري اخطار الشرطة بالحادث.

وقال شهود عيان إن المتهم كان يعمل أخصائيا في رعاية الشباب وتم إنهاء عمله لسوء سلوكه، وأنه تقدم لخطبة المجني عليها وتدعى نورهان منذ 8 سنوات، ولكنها رفضته وسبق أن أحرق سيارتها واليوم ترصد لها وفتح الرصاص عليها ولاذ بالفرار.

وانتقل فريق من جهات التحقيق بجنوب الجيزة، امس الأربعاء، إلى مبنى كلية الآثار بجامعة القاهرة لإجراء المعاينات اللازمة لحادث قتل موظفة الجامعة حسب موقع "القاهرة 24".

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان، وتبين التقاطها صورًا للأحداث حتى لحظة هروب المتهم من مبنى رعاية الشباب بالكلية.