دفعت لمدة سنوات فواتير جيرانها دون أن تدري

صدمت امرأة متقاعدة بعد معرفتها بأنها كانت تدفع فواتير الطاقة لجيرانها لمدة ست سنوات بسبب مشكلة في عدادها.

وقالت جوديث ستينر، 72 عامًا، من مانشستر، إن حل الوضع مع شركة ScottishPower كان بمثابة "ماراثون إلى حد ما". بسبب الوقت والإجراءات التي استغرقها.

وكانت المرأة السيئة الحظ شهدت زيادة في فواتيرها من 60 جنيهًا إسترلينيًا في الشهر إلى أكثر من 400 جنيه إسترليني حيث تم تصنيفها من قبل الشركة باعتبارها "مستخدمة للطاقة العالية"، مما دفعها إلى تقليل استخدام الطاقة بأي وسيلة ممكنة.

وشملت هذه الأساليب الطهي نادرا في المنزل وإبقاء التدفئة مغلقة خلال فصل الشتاء. وقالت جوديث، وهي أم لطفلين، إنها دخلت في "مرحلة مخدرة حيث لا أحد يصدقك ولا أحد يستمع" بينما كانت تكافح لحل المشكلة وفواتيرها. واستمرت الفواتير في الارتفاع على الرغم من أنها أصبحت "مهووسة بعض الشيء بإيقاف تشغيل كل شيء طوال الوقت".

وفي النهاية أحالت ابنتها سمرا كوروتاك القضية إلى النائب عن جوديث، أفضل خان، الذي أثار مشكلتها في مجلس العموم. وبعد هذا التدخل، تبين أن المرأة كانت تدفع فواتير الطاقة للأسرة المجاورة المكونة من أربعة أفراد طوال معظم السنوات الست التي عاشتها في الشقة.

وتم التعرف على مشكلة العدادات المتقاطعة هذا الصيف - لكن الأمر استغرق 14 أسبوعًا من شركة الطاقة لإصلاح المشكلة.

وتساءلت جوديث عن عدد الأشخاص الآخرين الذين يعانون من معاملة مماثلة مع شركات أخرى، بما في ذلك شركات الطاقة. وقالت إنها انتقلت إلى الشقة في عام 2016، لكن الخطأ أصبح أكثر وضوحًا في عامي 2018 و2019 عندما ارتفعت فواتيرها بعد أن جاورتها إحدى العائلات.

واعتذرت الشركة بدورها لما جرى، وقالت أنها تجري دراسة حول كيفية وضع ترتيبات للكلف المالية التي تسبب بها هذا الضرر.