مزايا مهمة ومثيرة ومفاجآت عدّة في تحديث iOS 17

تصدر هاشتاق iOS 17 منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، والعديد من مواقع الإنترنت، حيث يترقب عشاق الأيفون، نظام التشغيل الجديد، وذلك بعد إعلان شركة أبل Apple عن اقتراب طرحه. وتناقلت المواقع المختصة الكثير والمدهش من مزايا هذا التحديث، حيث تقدم أبل في كل تحديث مميزات إضافية للمستخدمين، سواء في الشكل أو التصاميم أو التجارب.

ويقدم نظام التشغيل iOS 17 مميزات جديدة لتحسين الأشياء التي تقوم بها آبل كل يوم، حيث يمكنك التعبير عن نفسك كما لم يحدث من قبل عندما تتصل أو ترسل رسالة إلى شخص ما.

أبرز مميزات تحديث iOS 17 :

وأوضحت شركة آبل، خلال مؤتمرها السنوي الذي كشفت عنه مؤخراً، أن تحديث iOS 17 سيقدم العديد من المزايا المهمة والمثيرة لمستخدمي أجهزتها كافة، ومن أهم هذه المزايا الآتي:

- يتيح تحديث iOS 17 إضفاء الطابع الشخصي على المكالمات الهاتفية الخاصة بك، وتخصيص ما يراه الأشخاص عند الاتصال، كما يمكن مشاركة المحتوى بطرق جديدة ومريحة.

- أما فيما يخص الرسائل فستكون جميع تطبيقات iMessage الخاصة بك في مكان واحد، عند الضغط على زر علامة الجمع الجديد سيتم عرض كل الأشياء التي ترسلها كثيرًا – مثل الصور والرسائل الصوتية وموقعك.

- من أهم الميزات أيضاً يمكنك الإخبار عند وصولك بأمان، حيث سيقوم تطبيق Check In تلقائيًا بإخطار صديقك أو أحد أفراد أسرتك عند وصولك إلى وجهتك، مثل منزلك.

- كما سيتيح تحديث iOS 17 إمكانية الانتقال إلى الرسالة الأولى التي لم تشاهدها في المحادثة، كما سيمكن التمرير إلى اليمين على أي رسالة لإرسال الرد.

- بخصوص مرشحات البحث، فيمكن العثور على الرسالة التي يتم البحث عنها بشكل أسرع من خلال الجمع بين عوامل تصفية البحث لتضييق نطاق البحث بسرعة.

- كما سيتميز تحديث iOS 17 بعدد من التحسينات الكبيرة مثل ملصقات جهات الاتصال للمكالمات الهاتفية، وتحسينات على AirDrop، فضلًا عن وضع تجربة ملء الشاشة في وضع الاستعداد عندما يكون جهاز iPhone الخاص بك قيد الشحن.

- سيقدم التحديث كذلك فحص مباشر للبريد الصوتي، كما ستنمح ميزة NameDrop الجديدة لمستخدمي آيفون بتبادل المعلومات الخاصة بالاتصال بمجرد تجارب الهواتف من بعضها البعض.

- سيتيح iOS 17 تحسينات ومميزات جديدة في التصحيح التلقائي، والنص التنبؤي.

- سيمكن iOS 17 مستخدمي FaceTime من ترك رسائل الفيديو للأشخاص الذين يقومون بالاتصال بهم ولم يقوموا بالرد عليهم.

- سيكون هناك ميزة الوصول المساعد تركز على الميزات الأساسية في التطبيقات والتجارب، وذلك لتلبية احتياجات الأشخاص الذين يعانون من صعوبات إدراكية.

- تتيح ميزة الصوت الشخصي للأشخاص الذين يعانون من فقدان القدرة على الكلام إعداد صوت يشبه صوتهم واستخدامه مع ميزة النطق المباشر للتواصل في المكالمات والمحادثات.

- ميزة الإشارة والنطق فتتيح للأشخاص ذوو الإعاقة البصرية التفاعل مع العناصر المادية التي تحمل ملصقات نصية.

- أما خدمة التذكيرات ستتيح ميزة قوائم البقالة تصنّف العناصر تلقائياً وترتّبها في فئات مختلفة لتسهيل عملية التسوق، وعندما تغيّر طريقة الترتيب، تحفظ القائمة تفضيلاتك.

- أصبح ألبوم صور الأشخاص يتعرف بشكل أفضل على الأشخاص الأحب إلى قلبك، وعلى القطط والكلاب المحببة لدى أفراد عائلتك.

تأخر بعض المكونات في التحديث الجديد

وبحسب آبل، فإن تحديث iOS 17 لن يتضمن جميع الميزات المعلن عنها عند الإطلاق، إذ سيتم تأخير بعض المكونات الرئيسية، مثل تطبيق Journal، إلى إصدارات لاحقة.

تطبيق Journal

تطبيق Journal هو تطبيق جديد يسمح لمستخدمي iPhone بالتقاط تجاربهم اليومية وذكرياتهم بطريقة شاملة.

وسيسمح التطبيق للمستخدمين بتضمين النصوص والصور والموسيقى والتسجيلات الصوتية في إدخالات المجلة الخاصة بهم، وسيقدم التطبيق أيضًا اقتراحات مخصصة بناءً على أنشطة المستخدم الحديثة على الجهاز.

خطوات تحديث نظام تشغيل iOS 17

- في البداية قم احتياطيا بعمل Back-up أو نسخ لكل الملفات المهمة لتجنب حدوث خطأ ما، لذا تأكد من الاحتفاظ بنسخة احتياطية من جميع الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى الثمينة لديك على iCloud أو أي خدمة تخزين أخرى قبل الانطلاق.

- من الضروري شحن الهاتف قبل التحديث.

- يجب أن يكون لديك بعض المساحة المتوفرة لتنزيل التحديث، الذي يصل حجمه عادة إلى 10 جيجابايت.

- الاتصال بشبكة Wi-Fiقبل البدء في تحديثات نظام التشغيل iOS 17.

كيفية تنزيل iOS 17؟

- أولاً عليك الذهاب إلى الإعدادات، ثم النقر على عام.

- ثم بعد ذلك عليك النقر على تحديث البرنامج، وتحديد عنصر تحديثات بيتا الجديد ضمن التحديثات التلقائية.

- ستظهر أمكانية تثبيت "iOS 17 Public Beta" على الشاشة.

- اضغط على التثبيت لبدء التنزيل.