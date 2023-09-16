تعرض طاقم الطائرة للسرقة فتأخرت الطائرة يوما كاملا

تأخرت رحلة جوية من البرازيل إلى لندن لمدة يوم كامل بعد أن تعرض طاقم الطائرة للسطو وهو يحاول تفادي سرقة أخرى وفق ما ذكرت وسائل الإعلام.

وكان من المقرر أن تطير رحلة الخطوط الجوية البريطانية (BA) من ريو دي جانيرو إلى مطار هيثرو في لندن مساء الأربعاء الماضي لكنها لم تنطلق حتى مساء اليوم التالي.

وجرى الأمر حينما أصر أفراد الطاقم الذين كانوا يستقلون سيارة أجرة على أن يقوم السائق بإنزالهم على جانب الطريق على الرغم من أن الوقت كان منتصف الليل لأنهم اعتقدوا أن السائق بالغ في رفع الأجرة.

ورضخ السائق الغاضب في النهاية وأنزل المجموعة على جانب الطريق في حي بينها في شمال ريو، حيث لم يلبث أن اكتمل حظهم السيء بتعرضهم للسطو المسلح. وكان من المفترض أن يقيم الطاقم في المدينة لليلة واحدة قبل التوجه للعمل على متن رحلة الخطوط الجوية البريطانية للعودة إلى لندن.

ونقلت صحيفة "مترو" عن الشرطة المحلية إن المجموعة، التي كانت خارج الخدمة وقت وقوع حادث سيارة الأجرة، أصرت على النزول على طريق عشوائي بعد خلاف حول أجرة سيارة الأجرة في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 5 سبتمبر، مما قاد لتعرضهم للسرقة بشكل فعلي في الشارع، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وتم تأجيل الرحلة BA-248 من ريو إلى مطار هيثرو بسبب عملية السطو التي حدثت في منتصف الليل، بعد أن فقد الطاقم ممتلكاته. ووفقًا للشرطة المحلية، أدلى الضحايا بإفاداتهم بعد إبلاغ مركز الشرطة بالحادثة، ثم تم تحديد موعد الرحلة المؤجلة لليوم التالي، الخميس 7 سبتمبر، الساعة 10:15 مساءً، بعد أكثر من 24 ساعة من الموعد المقرر لإقلاعها.