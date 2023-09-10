«معرض الصيد والفروسية» يحتفي بالأجمل

احتفى معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بالفائزين في مسابقاته المتخصصة، وأفضل منصّات في الدورة الـ20 للمعرض التي اختتمت أول من أمس.

وكرّم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسي الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، ماجد علي المنصوري، الفائزين، إضافة إلى رعاة الحدث والداعمين والشركاء لدورته الـ20.

ونظم معرض 2023 تحت شعار «استدامة وتراث.. بروح متجدّدة»، بمشاركة قياسية على صعيد أعداد الشركات والعارضين والعلامات والدول والمساحة والزوار.

وأكد المنصوري النجاح غير المسبوق الذي حققه المعرض في دورته الـ20 على كل الصعد، مشيراً إلى أن المعرض سيواصل تطوير خططه ومشاريعه ومحتواه في الدورات المقبلة.

وفي مسابقة مزاينة السلوقي العربي التي شهدت مشاركة كبيرة، فاز بالمركز الأول في فئة «ذكر حص» شيبوب لمالكه الروضة الشرقية. أما في فئة «أنثى حص» ففاز بالمركز الأول الظبي لمالكها سالم خلفان الشامسي. وفي «ذكر أريش» فاز بالمركز الأول لهب لمالكته سارة عبدالعزيز رشدان. وفي «أنثى أريش» فازت بالمركز الأول «فيبي» لمالكها «هاوس أوف هاوندز».

وفي مسابقة أفضل المجسّمات والمشغولات التراثية، فاز بالمراكز الثلاثة الأولى بالترتيب: مهره المسكري، وراشد الإبراوي، ومريم المسكري.

وفي مسابقة أفضل سكين صيد، فاز بالمركزين الأول والثالث محمد الأميري مالك شركة تمرين الإماراتية، وفي المركز الثاني شركة «أوريكس كستم» لصانع السكاكين الإماراتي، عبدالله الأحمد.

أما في مسابقة أجمل برقع للصقر، ففازت بالمركز الأول «دوفيل دي أنجليس» من الإمارات، وبالمركز الثاني «أتيليه سوجيساكي» من اليابان، وجاءت في المركز الثالث «جي بي بي» للصقور من فرنسا.