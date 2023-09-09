بعد استخراج دودة من دماغ امرأة طبيب يواجه حالة مشابهة بعين رجل

بعد أيام فقط من ذهول العالم الطبي من عملية إزالة دودة حية من دماغ امرأة مسنة، نشرت وسائل الإعلام الهندية قصة مشابهة، ولكن هذه المرة اضطر الأطباء لإزالة المخلوق المثير للاشمئزاز من عين رجل في الستين من عمره.

ونقلت صحيفة "ميرور " البريطانية عن مصادر هندية، أن رجلا هنديا لم يتم الإعلان عن اسمه ذهب إلى المستشفى في ولاية كارناتاكا بالهند، ليجد حلا، بعدما لاحظ حركة مخلوق غريب في بياض عينه. ولدهشة الأطباء تبين لهم أن المخلوق الأبيض اللون ليس سوى دودة من نمط الدودة المستديرة، حيث قرر الطبيب المعاين سريكانث شيتي إزالتها على الفور قبل أن تعرض بصر المريض لخطر شديد.

وقام الطبيب بتصوير الإجراء المعقد ونشر اللقطات على الإنترنت. وظهر الفيديو المصور الدكتور شيتي وهو يزيل الدودة الطفيلية بعناية ويضعها في حاوية بلاستيكية.

ويُعتقد أن الدودة هي من نوع Wuchereria Bancrofti، وهي من أنماط الدودة المستديرة التي تنتشر عن طريق لدغات البعوض.

وتأتي هذه الحادثة بعدما قام الأطباء الأسبوع الماضي بسحب دودة طفيلية حية من دماغ امرأة لأول مرة في العالم. وقالت وسائل الإعلام حينها أن مريضة مجهولة، بالغة من العمر 64 عامًا، أدخلت إلى المستشفى لأول مرة في أواخر يناير 2021 بعد أن عانت لأسابيع من أعراض متنوعة بينها آلام البطن والإسهال والسعال الجاف والحمى والتعرق الليلي. وبعد مرور عام، بدأت المرأة بالنسيان ودخلت في اكتئاب عميق، مما أدى إلى إحالتها إلى مستشفى كانبيرا. وبمجرد وصولها، خضعت لفحص الدماغ، والذي أظهر عددًا من التشوهات، لذا قرر الفريق الجراحي إجراء العملية الجراحية. وأصيبت جراحة الأعصاب الدكتورة هاري بريا باندي التي قادت العملية بالحيرة عندما قامت بسحب دودة طفيلية طولها 8 سم من رأس مريضتها. وتبين لاحقا بعد الاستعانة بأحد الخبراء أن الطفيلي هو دودة Ophidacaris robertsi - وهي دودة مستديرة توجد عادة في الثعابين، حيث ذكرت صحيفة الغارديان حينها أن المرأة عاشت لفترة بالقرب من بحيرة كانت موطنًا للثعابين، والتي كما يبدو نقلت العدوى للمرأة.