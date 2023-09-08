سرق "مرسيدس" ولم يستطع اخفاء فرحته بها فنشر صورها على "فيسبوك" !

لم يستطع لص اخفاء فرحته بسيارة مرسيدس حديثة سرقها فقام بنشر صورتها على حسابه الخاص في منصة فيسبوك، مما قاد الشرطة إلى باب بيته بسرعة كبيرة.

وقالت محطة "فوكس نيوز" إنه تم القبض على نيكولاس كوفي، 23 عامًا، بعد أن ربطته الشرطة بسلسلة من عمليات سطو السيارات في دلتونا والتي ثبت أنه فعلها أثناء قيادته لسيارة مرسيدس بنز مسروقة نشر صورها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أوردت الشرطة في تقريرها كان اللص يقود سيارة مرسيدس بنز في ديلتونا كانت سُرقت من شاطئ أورموند حيث التقطت حينها صوره بواسطة كاميرات المراقبة السكنية.

ولم يخف نيكولاس غنيمته بل تفاخر بها والتقط السيلفي معها، مظهرا علامة مميزة أخرى في جسمه هي عبارة عن وشم ميزته الشرطة سريعا.

كما استعرض على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به عدة صور له وهو يرتدي نفس ملابس السرقة، إضافة لتعبيره أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي عن فرحته ب"امتلاك" سيارة مرسيدس بنز جديدة.

وبالطبع أظهرت بيانات لوحة الترخيص أيضًا أن سيارة المرسيدس التي يقودها هي ذاتها المسروقة في وقت سابق، كما أنها استخدمت في عملية اقتحام ومحاولة سرقة لاحقة.

وتعقب المحققون اللص في دايتونا بيتش حوالي الساعة الخامسة من صباح الأحد وألقوا القبض عليه بموجب أوامر اعتقال معلقة.

وتم اتهام نيكولاس بـ 11 تهمة تآمر لارتكاب عملية سطو على وسيلة نقل وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب محاولة سطو على وسيلة نقل، بكفالة إجمالية قدرها 57500 دولار.