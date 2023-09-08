بريطانيا: حيل جديدة للصوص لاكتشاف أي المنازل قابل للسرقة

أصدرت الشرطة البريطانية تحذيرا عاجلا لأصحاب المنازل الذين عثروا بشكل غامض على دمية "قزم عيد الميلاد" في حدائقهم منبهة أن الأمر قد ينطوي على نوايا شريرة.

وتلقى المحققون بلاغات عن أشخاص في منطقة بروتون في ويلز عثروا على الدمى مرمية في حدائقهم دون أي تفسير.

وعلى الفور نشرت شرطة شمال ويلز صورا للدمية الاحتفالية، محذرة من أنها قد تمثل أحدث حيل المجرمين لاستهداف المنازل.

وقالت الشرطة أن الأمر قد يكون خدعة من قبل اللصوص المحتملين لمعرفة ما إذا كان هناك أي شخص في المنزل أم لا.

وقال متحدث باسم فرع فلينتشاير الشمالي للشرطة: "نحن على علم بتقرير عن أفراد في منطقة بروتون تركوا دمى أقزام عيد الميلاد في الحدائق الأمامية السكنية. يُستخدم هذا النوع من السلوك أحيانًا بمثابة "بطاقة اتصال" لمعرفة ما إذا كان المقيم انتبه للدمية أم لا.

فإذا لم يفعل، فمن المرجح أن يكون العقار فارغًا ويمكن أن يكون هدفًا سهلاً لعمليات السطو." ودعت الشرطة السكان "لتوخي الحذر والتأكد من أن منزلك آمن."

كما شاركت الشرطة رابطًا لأجزاء مختلفة من المعلومات والنصائح لأصحاب المنازل للحفاظ على ممتلكاتهم آمنة وردع اللصوص المحتملين.

ومن بين تلك النصائح الرئيسية " التأكد من أن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي حول العطلات ليست عامة ولا يراها سوى الأصدقاء." وضرورة "ترك الأضواء مضاءة وجهاز توقيت لجعل العقار يبدو مشغولاً." كما نصحوا "بمطالبة أحد الجيران الموثوقين بمراقبة العقار بالإضافة إلى إغلاق الستائر ومواقف السيارات " كما نصحت الشرطة بإلغاء عمليات التوصيل الدورية كما "الصحف والحليب عندما لا تكون في المنزل."

ويأتي ذلك وسط تكهنات أيضا من وجود "شيفرة دا فينشي" خاصة باللصوص أيضا، بعدما اشتكى أصحاب المنازل القلقون من وجود علامات رموز سرية مرسومة في شوارعهم وسط مخاوف من أن اللصوص يستخدمونها لإيصال رسائل لبعضهم البعض.

وقال أحد السكان أن جذوع الأشجار تشكل وسيلة تواصل محتملة بعدما شاهد السكان علامات مشفرة "كعلامة إكس" التي تعني أن ثمة صيدا سمينا للسرقة هنا بلغة اللصوص وذلك قبل حصول سرقة سيارات في المنطقة.

لكن متحدثا باسم الشرطة علق على هذا الأمر قائلا "نحن على علم بالرسائل التي يتم تداولها مرة أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم أنها تصف "قانون المجرمين" الخاص بالطلاء أو علامات الطباشير التي تُركت خارج الممتلكات، وتحديد الأهداف المحتملة المستقبلية للصوص واللصوص".

ليضيف "ومع ذلك، لا يوجد دليل فعلي يربط هذه الرموز بأي شيء آخر غير الأنشطة البريئة تمامًا والتي يمكن تفسيرها بسهولة."

وتشهد المدن البريطانية عموما ارتفاعا ملحوظا هذا الصيف بجرائم السرقة، حيث نقلت صحيفة "ديلي ميل" عن مصادر رسمية حصول ما يقرب من 600 عملية سطو لا يتم حلها كل يوم في هذا الصيف.

وبينت أنه تم إغلاق نحو 213279 تحقيقًا للشرطة في عمليات اقتحام العام الماضي دون التعرف على المشتبه به. ويمثل هذا 76.8 في المائة من جميع الحالات في جميع أنحاء إنجلترا وويلز في الفترة 2022-2023 – بمتوسط 584 حالة يوميًا، وفقًا للحزب الديمقراطي الليبرالي.