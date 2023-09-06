بيع 70 صقراً في أمسية واحدة بمزاد صقور "أبوظبي للصيد"

باع مزاد الصقور المكاثرة في الأسر الذي يُقام ضمن فعاليات الدورة العشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، 70 صقراً من إنتاج مزرعة البروفالكن للصقور في مدينة العين من أجود الأنواع وأفضلها أداءً، وذلك خلال بضع ساعات من مساء اليوم الأربعاء.

وشهد المزاد إقبالاً واسعاً من الصقارين من الإمارات ومنطقة الخليج العربي، حيث حرص بعضهم على اصطحاب أبنائه معه، وهو ما يعكس رسالة المعرض في تعزيز حضور التراث في نفوس أبناء المجتمع، وتكريسه لدى الأجيال الجديدة كأسلوب حياة وجزء مهم من هويتهم الوطنية.

ويُعتبر مركز (البروفالكن) الذي تمّ البدء به سنة 1996 في مدينة العين، المشروع الأول والأكبر في الشرق الأوسط من حيث الإمكانيات وكمية الإنتاج، وواحداً من أضخم مشاريع المحافظة على الصقور في العالم، وأفضلها من حيث جودة الصقور المُكاثرة.

وقال عضو اللجنة المنظمة للمزاد، هادي المنصوري، إن مزادات الصقور في معرض أبوظبي للصيد استطاعت عبر الدورات الماضية أن تكرس نفسها كحدث يجذب الصقارين ومربي الصقور ومحبي الصيد من مختلف دول المنطقة، وذلك بفضل ما تُقدّمه من طيور منتقاة وفق مواصفات متميزة.