القرية العالمية: مسيرة حصد الجوائز مستمرة

حصدت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، مجدداً، الجائزة العالمية المرموقة من «الجمعية الملكية البريطانية للحد من الحوادث» لإدارتها المتميزة في مجال الصحة والسلامة، وامتثالها للمعايير الدولية الخاصة بهما.

وتُعنى جائزة «روسبا» الذهبية لسلامة الترفيه التي نالتها القرية العالمية للعام الثاني على التوالي، بتكريم الجهات المتميزة في إدارة الصحة والسلامة بين الشركات التي تعمل بشكل رئيس في تقديم خدمات مباشرة للضيوف والزوار، إذ تتنافس على هذه الجائزة سنوياً نحو 2000 مؤسسة، حسب بيان صادر عن الوجهة العائلية الشهيرة في دبي.

وتواصل القرية العالمية عاماً بعد آخر، امتثالها لأعلى معايير السلامة التي تضمن رفاهية زوارها وشركائها والعاملين لديها، فيما يعكس حصولها على هذه الجائزة مرة أخرى، التزامها الراسخ بتوفير أفضل التجارب وأكثرها تميّزاً ضمن بيئة آمنة وصحية.

يشار إلى أن القرية العالمية ستفتح أبواب موسمها الـ28 في 18 أكتوبر المقبل.