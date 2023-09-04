القرية العالمية تحقق إنجازاً جديداً

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، حصولها مجدّداً على الجائزة العالمية المرموقة من «الجمعية الملكية البريطانية للحدّ من الحوادث» لإدارتها المتميزة في مجال الصحة والسلامة وامتثالها للمعايير الدولية الخاصة بهما.

وتُعنى جائزة «روسبا» الذهبية لسلامة الترفيه التي حصدتها القرية العالمية للعام الثاني على التوالي، بتكريم الجهات المتميزة في إدارة الصحة والسلامة بين الشركات التي تعمل بشكل رئيس في تقديم خدمات مباشرة للضيوف والزوار، إذ تتنافس على هذه الجائزة سنوياً نحو 2000 مؤسسة لنيل أعلى وأعرق وسام يتم منحه لأقدم جائزة معنية بالصحة والسلامة في المملكة المتحدة، حسب بيان صادر عن إدارة الوجهة الشهيرة في دبي.

وتواصل القرية العالمية عاماً بعد آخر، امتثالها لأعلى معايير السلامة التي تضمن رفاهية زوارها وشركائها والعاملين لديها، فيما يعكس حصولها على هذه الجائزة مرةً أخرى، التزامها الراسخ بتوفير أفضل التجارب وأكثرها تميّزاً ضمن بيئةٍ آمنة وصحيّة.

يشار إلى أن القرية العالمية ستفتح أبواب موسمها الـ28 في 18 أكتوبر المقبل.