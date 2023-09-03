طباخ سابق في ماكدونالدز يكشف الأسرار: تجنبوا هذا "الأوردر" !

توجه مايك هاراتش، وهو طاه سابق في مطعم ماكدونالدز، مؤخرا إلى "تيك توك"، لمشاركة أسرار قد تبعد الزبائن عن شطيرة "بيغ ماك" الشهيرة.

وشرح هاراتش في الفيديو، أن على عشاق المطعم الأميركي الشهير، طلب شطيرة "ماك دابل"، عوضا عن "بيغ ماك"، وذلك لأنها ستوفر عليهم 2 دولار، في كل "أوردر" أو طلب يقومون به، وهي تحمل نفس الكمية ونفس المذاق.

وحسب "سكاي نيوز عربية" شدد الطاهي السابق على أن "بيغ ماك" هي خدعة كبيرة، وأن ارتفاع سعرها متعلق بشهرتها في المطعم.

ويحمل كل من بيغ ماك وماك دابل، قطعتي لحم داخل الشطيرة، مع اختلاف نوع الصلصة الإضافية.