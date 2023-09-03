بعد عام من إعلان إسلامها..عارضة أزياء هندية توثق رحلة العمرة بالفيديو (صورة)

وثقت الفنانة وعارضة الأزياء الهندية راخي ساوانت لحظات غالية في حياتها وهي تؤدي مناسك العمرة، وذلك بعد عام من إعلان إسلامها.

وظهرت راخي، في مقطع فيديو على حسابها في «إنستغرام»، وهي مرتدية الحجاب وتلمس الكعبة المشرَّفة والدموع تنهمر من عينيها، الأمر الذي قوبل بتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال لحظات ممزوجة بالمشاعر بدت النجمة وهي تقتحم الزحام في الحرم المكي، لتتمكن في النهاية من الوصول إلى الكعبة، وقد غشيتها الهيبة والوقار.

وكانت راخي قد ذكرت أنها اختارت لنفسها اسماً جديداً بعد النطق بالشهادتين، طالبةً من جمهورها ومتابعيها أن ينادوها «فاطمة»، كما ناشدت المعتمرين أن يبتهلوا بالدعاء لها من أجل تحسين حالتها وراحة بالها.

وراخي ساوانت هي ممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برنامج تلفزيوني ولدت عام 1978.