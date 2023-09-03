فاطمة الهاشمي تصدح بأغنيات شرقية وأنغام أوبرالية

بالجمع بين الأنغام الغربية الأوبرالية، وعذوبة اللحن الشرقي، قدمت مغنية الأوبرا الإماراتية فاطمة الهاشمي، أول من أمس، حفلها الغنائي الكامل الأول على «مسرح مكتبة محمد بن راشد»، احتفالاً بـ«يوم المرأة الإماراتية».

ورافق الهاشمي في الحفل، الذي نظم ضمن استراتيجية المكتبة لتعزيز حضور المرأة الإماراتية، وإبراز دورها الفاعل في المجتمع، أوركسترا الشباب الإماراتية، وقدموا على مدى ساعة جرعة من الطرب الأصيل.

حضر الحفل الغنائي عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور محمد سالم المزروعي، وعضو مجلس الإدارة، جمال الشحي، ومدير «دبي أوبرا»، الدكتور باولو بتروشيلي، فضلاً عن نخبة من ممثلي اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات، ومن وزارة الثقافة والشباب. وتحدث عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، الدكتور محمد سالم المزروعي، عن الحفل قائلاً: «إن مكتبة محمد بن راشد تُعدّ اليوم مركزاً ثقافياً وترفيهياً متكاملاً يجمع بين الكنوز المعرفية والثقافية وبين الفنون والترفيه، حيث نسعى إلى تقديم تجربة متفردة تعكس رؤيتنا وطموحاتنا لمستقبل المكتبات العامة على مدار الـ50 عاماً المقبلة، بما يدعم تطلعات القيادة الرشدة في بناء معرفة تنهض بجميع المجالات، خصوصاً في قطاع الثقافة». وأضاف: «تشكل الفعاليات الفنية والموسيقية، جسوراً تربطنا بعالم الإبداع والفكر لتعكس قوة الفن في التأثير على النفوس، من خلال رسالة تنقلنا إلى عوالم أخرى لتعزز من قيمنا وتوسع آفاقنا».

وأطلت الهاشمي بعباءة بيضاء على المسرح، وافتتحت الحفل بالنشيد الوطني الإماراتي، لتنطلق في حفلها مع أغنية «يا حبيبي تعال» للفنانة أسمهان، ومن فن الزمن الجميل الشرقي الى موسيقى الأوبرا الغربية، تضمن برنامج الحفل مجموعة من الأغنيات المميزة، منها: «الحب» لجورج بيزيه، و«أنا قلبي دليلي» للفنانة ليلى مراد، و«أيلول» لفاطمة الهاشمي، التي تحمل الإيقاع الشرقي، و«يا شمسي» من إدواردو دي كابوا، التي تتميز بلحنها الرومانسي، كما قدمت الفنانة فاطمة الهاشمي أغنية «بيلاتشاو»، التي تحمل طابعاً فلكلورياً. واختارت الهاشمي العودة إلى أغنيات يعشقها الجمهور، منها أغنية «يا عاشقة الورد» لزكي ناصيف، فيما عزفت الأوركسترا أغنية «أنا لها شمس» للفنان حسين الجسمي.

ومن الأغنيات الخاصة بها قدمت الهاشمي: «قلب بلا حرس»، وهي من كلمات الشاعرة الإماراتية أمل السهلاوي، وألحان الموسيقار إيهاب درويش، ولفتت الى أن الأغنية تعبّر في كلماتها عن حب الشعب للمغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، والأثر الذي تركه في نفوس الإماراتيين. وتابعت الحفل مع موسيقى فرانز شوبارت «بهدوء أغنياتي»، و«يا زهرة في خيالي» لفريد الأطرش، و«بس قلك حبيبي» لماجدة الرومي، لتختم حفلها بأغنية أسمهان التي افتتحت بها الحفل.

وقالت فاطمة الهاشمي عن الحفل، لـ«الإمارات اليوم»: «أنا سعيدة جداً باستضافتي في مكتبة محمد بن راشد، لتقديم الحفل الموسيقي الكامل الأول لي، لاسيما أنه نُظم بمناسبة (يوم المرأة الإماراتية)، وقد مزجت في هذا الحفل بين الأغنيات العربية والغربية، فحبي للموسيقى الكلاسيكية الغربية رافقني منذ الطفولة، ولكنني في الوقت عينه نشأت في أسرة فنية تستمع للطرب الشرقي وتأثرت به، وهي المرة الأولى التي أفكر بتقديم هذه الأغنيات على المسرح» وأضافت: «أحب الموسيقى الكلاسيكية، ولكن الغناء الشرقي الذي يحمل في ألحانه من روح الموسيقى الكلاسيكية جذبني جداً، وهذا شجعني على وضع أغنيات شرقية في الحفل، لكن عند التمعن بالأغنيات التي اخترتها، يمكن الانتباه إلى أن الأغنيات الشرقية الحاضرة تحمل الطابع الغربي».