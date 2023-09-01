سيلفي غريب أنقذ امرأة من الموت حرقا

حذر ناشطون يقومون بمتابعة شبكات التواصل الاجتماعي امرأة حاولت نشر صورة طريفة لها على شاطئ، بأنها قد تكون معرضة لخطر الموت وأن عليها الاحتماء سريعا.

ونشرت المرأة التي لم تذكر صحيفة "مترو" اسمها، صورة سيلفي شخصية تظهر فيها شعرها واقفًا أثناء خروجها للنزهة الصباحية.

وقالت المرأة أنها كانت تمشي مع كلابها على الشاطئ في جيرسي (بريطانيا ) عندما شعرت " بالوخز الشديد في رأسي وجبهتي" ولاحظت أن شعرها بدأ يتطاير.

وقامت حينها بنشر صورة للظاهرة الغريبة، التي تبدو فيها خصلات شعرها مرفوعة بعكس الجاذبية في ظاهرة معروفة علميا باسم "الشعر الساكن"، كما تبين. وقالت المرأة في منشور على فيسبوك، أنها كانت تسمع حينها صوت الرعد وهو يتقدم عبر الساحل الفرنسي، على بعد حوالي 25 كيلومترًا.

وحين لاحظ بعض أصحاب الخبرة الصورة سارعوا إلى شرح مدى قربها من الكارثة، فكتب أحد الأشخاص "لقد كنتِ معرضة لخطر ضربة صاعقة، صدقي أو لا تصدقي، لقد كنت بمثابة مانعة صواعق تقف على الشاطئ وتبرز فوق المناظر الطبيعية المحيطة". وأضاف موضحا أن " الشاطئ ليس مكانًا مثاليًا حين يكون الجو مشحونًا بالكهرباء."

وأوضح مستخدم آخر: "تتراكم شحنة كهربائية كجزء من "ضربة صاعقة إيجابية"و"الشحنة هي التي تجعل شعرك يقف." وتابع محذرا " قد لا تعتقدين أنك في ورطة إذا بدا أن العاصفة لا تزال بعيدة. لكن هذه الشحنة الكهربائية هي علامة أكيدة على أنه يجب عليكِ الدخول (للمنزل) في أسرع وقت ممكن. " وقال آخر " أنها "محظوظة لأنها لا تزال تمشي وتتحدث".

وشكرت المرأة المتابعين مشيرة أنها فعلا شعرت بالتوتر وتوجهت لأعلى الشاطئ لاحقا.

وفيما يبدو أنها حالة تتكرر في تلك الأجواء، دعا الخبراء الأشخاص الذين يصابون بهذه الحالة بالدخول إلى المنزل بأسرع ما يمكن، منبهين أنه من الأفضل العثور على منزل أو مبنى كبير أو مركبة معدنية بالكامل"

أما هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، فحذرت أنه إذا لم يكن هناك مثل هذا الهيكل في مكان قريب، فيجب على الناس "الركوع والانحناء للأمام ولكن لا يستلقوا على الأرض"، لأن الأرض الرطبة يمكن أن تكون بمثابة "موصل جيد للكهرباء".

وتشير التقديرات إلى إن ما بين 30 إلى 60 شخصًا في المملكة المتحدة يصابون بالبرق كل عام، بينها معدل 5% إلى 10% من الوفيات.