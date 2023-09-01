جولة بين النباتات المفترسة في «جرين بلانيت دبي»

أعلنت «ذا جرين بلانيت دبي» الغابة الاستوائية المغلقة الوحيدة في دبي، والتي تُعدّ من أشهر الوجهات الترفيهية والتثقيفية فيها، عن احتضانها معرضاً مخصّصاً للنباتات آكلات الحشرات، وهو المعرض الأول من نوعه على مستوى المنطقة للنباتات المفترسة، والذي سيأخذ زوّار الوجهة في تجربة جديدة سيتعرفون فيها إلى هذا العالم المليء بعجائب هذه الكائنات الفريدة وروعتها، إذ ستنضم هذه النباتات الجديدة من فصيلة آكلات الحشرات، وهي: نباتات «خنّاق الذباب» و«نبات الإبريق» والندية، إلى المجموعة الفريدة التي تحتضنها «ذا جرين بلانيت دبي» من الكائنات الأخرى.

وستتاح لزوّار «ذا جرين بلانيت دبي» فرصة التعرّف إلى هذه الكائنات الفريدة والنادر الموجودة بمنطقة الشرق الأوسط، خلال ورش عمل حتى الثالث من سبتمبر في تمام الساعة الثالثة مساءً طوال هذه الفترة، وسيقوم فريق من العلماء البيولوجيين بإطعام هذه النباتات ليتمكن الضيوف من رؤيتها وهي تلتهم فرائسها من الحشرات.

ويمتاز نبات الإبريق بأوراقه أنبوبية الشكل التي يمكن أن يصل طولها إلى ثلاثة أقدام، حيث إنها متخصّصة في اصطياد الحشرات والتغذي عليها، كما أن أزهارها تتلون بألوان اللحوم الحمراء التي تجذب الذباب إليها، وتفرز في ذات الوقت روائح رحيق الأزهار لاجتذاب الحشرات الأخرى التي تتغذى عليها أيضاً.

ويُعدّ نبات «خنّاق الذباب» الأشهر بين فصائل النباتات الآكلة للحشرات، حيث يُعرف بسرعة أساليبه في صيد الحشرات الزاحفة والطائرة على حدٍ سواء، حيث يقوم النبات بإطباق مصيدته عند استقرار الحشرة عليه وملامستها لشعرتين من الشعيرات الموجودة على سطحه، الأمر الذي يحفظ طاقته ويمكّنه من استهداف فرائسه المفضلة ليعيش لفترة تصل إلى نحو 20 عاماً.

كما تشتهر نباتات «الندية»، التي تنتمي إلى فصيلة مكوّنة من 194 نوعاً من النباتات، بمظهرها البديع وأسلوبها الفريد في اصطياد فرائسها. استلهم اسم هذا النبات من قطرات الندى، حيث تنجذب الحشرات لتلك القطرات المتلألئة برائحة الرحيق لتجد نفسها ضحية لهذا النبات المفترس.