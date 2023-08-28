محمد بن زايد ومحمد بن راشد للمرأة الإماراتية: كل عام وأنت إشراقة الوطن وصانعة الأجيال

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المرأة الإماراتية في يومها الذي يصادف الـ28 من أغسطس. وأكدا سموهما أن المرأة الإماراتية الإشراقة على وجه الوطن، وشريكة المسيرة، وصانعة الأجيال.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر منصة «إكس»: «إلى أم الإمارات، أخواتي، أم أبنائي، بناتي. إلى المرأة الإماراتية، بنات زايد، أنتن الإشراقة على وجه الوطن الذي تباركت بكن مسيرته، وبشارة تقدمه، ذخرنا في أوقات العطاء، وحظنا في لحظات التفوق. دوركن أساس، وطموحكن سماء. كل عام وأنتن بعزكن وعز وطننا».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر منصة «إكس»: «نحتفي ونحتفل بيوم المرأة الإماراتية.. شريكة المسيرة.. وصانعة الأجيال.. وأم الشهداء.. وصاحبة الإنجازات.. كل عام وأنتنّ أقوى وأجمل وأفضل.. كل عام وبلادنا تحتفل بإنجازاتكن وتفوقكن.. كل عام وأسرنا بخير.. ومجتمعنا إلى خير.. حفظكن الله وأدام على دولتنا المجد والخير والتلاحم والمحبة».

ويحمل يوم المرأة الإماراتية هذا العام شعار «نتشارك للغد»، المستلهم من شعار «اليوم للغد»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لعام 2023 عام الاستدامة.

رئيس الدولة:

• «أنتن الإشراقة على وجه الوطن الذي تباركت بكن مسيرته، وبشارة تقدمه».

• «دوركن أساس، وطموحكن سماء. كل عام وأنتن بعزكن وعز وطننا».

نائب رئيس الدولة:

• «كل عام وأنتنّ أقوى وأجمل وأفضل.. كل عام وبلادنا تحتفل بإنجازاتكن وتفوقكن».

• «حفظكن الله وأدام على دولتنا المجد والخير والتلاحم والمحبة».