صاحبات تجارب متفردة.. في «هوية»

بالتزامن مع «يوم المرأة الإماراتية»، وفي إطار توجيهات حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بإبراز إنجازات المرأة الإماراتية وتسليط الضوء على تجربتها المُلهمة في المحافل والمنصّات المحلية والعالمية، يستضيف بودكاست «هوية» الذي يُعرض بقناة «بينونة» عدداً من القيادات النسائية الإماراتية، ضمن حلقات جديدة برعاية مؤسسة دبي للمرأة، يتم خلالها تسليط الضوء على الحياة الشخصية والمهنية لهؤلاء القياديات لمشاركة تجاربهن مع شريحة واسعة من المجتمع.

وتبث أولى الحلقات اليوم، وتستضيف خلالها الإعلامية الإماراتية صفية الشحي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أرينا)، الدكتورة نوال الحوسني، إذ تتناول جوانب من حياتها الشخصية ودور الأسرة في دعمها وتحفيز مسيرتها، كما تتطرق إلى التخصص الدراسي والتجربة الجامعية وأهم المحطات المهنية والإنجازات، ودور القيادة في دعم المرأة وتمكينها ومفهوم التمكين الدبلوماسي.

وأكدت الحوسني أن «الإمارات أصبحت تصدر تجربتها المتواصلة في تمكين المرأة لكل العالم».

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة، نعيمة أهلي، إن «إطلاق هذه الحلقات يأتي تكريماً للمرأة الإماراتية ولمشاركاتها الاستثنائية، من خلال تسليط الضوءعلى عطائها الممتد في كل القطاعات، وعلى وجه الخصوص العطاء الذي يتخطى حدود دولة الإمارات إلى تمثيلها في أهم المنصّات العالمية».