«منتجع ون آند أونلي».. تجربة سبا مميزة احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية

بمناسبة يوم المرأة الإماراتية يدعو سبا غيرلان في منتجع ون آند أونلي جزيرة النخلة ضيوفه لاختبار تجربة «الاستجمام والاسترخاء» حتى 30 سبتمبر 2023.

وتحتفي هذه التجربة بعظمة المرأة الإماراتية وشجاعتها، فتأخذها في رحلة إلى واحة استثنائية من العناية بالذات والدلال طوال ساعتين ونصف، وقد صُمّمت هذه التجربة خصيصاً للمرأة الإماراتية العصرية التي تتطلّع دوماً إلى سبل جديدة لتحقيق النجاح فيما تظل متمسكة بتقاليدها، ويتخللها علاجان فاخران لإعادة العافية إلى الذهن والجسم والروح.

تبدأ الرحلة مع علاج «دبي هارموني» المتميز، حيث تتناوب درجات الحرارة الساخنة والباردة لإنعاش البشرة وتجديد شبابها، بل أيضاً لتهدئة تشنج العضلات، ومد الأنسجة بالأكسجين، وتحسين الدورة الدموية. يليه علاج «أوركيدي إمبيريال بريستيج للوجه» المستوحى من زهرة الأوركيد التي تتميز بعمرها الطويل، لتضفي هذه التجربة على البشرة إشراقاً لا مثيل له، وتمنحها ملمساً ناعماً كالحرير.

تتوافر تجربة «الاستجمام والاسترخاء» لغاية 30 سبتمبر مقابل 1600 درهم للشخص الواحد.