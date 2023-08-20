رحلات بحرية للقطط «المدللة» في سنغافورة

يأخذ أصحاب القطط حيواناتهم الأليفة في نزهات بحرية فاخرة، وهي تجربة سياحية جديدة للقطط «المدللة» في سنغافورة.

وعلى متن مركب «رويال ألباتروس» الشراعي، يمكن للقطط أن تستلقي داخل أقفاص مصممة خصيصاً على سطح السفينة، في وقت يستمتع أصحابها بعشاء يضم أربعة إلى سبعة أطباق وهم يستمتعون بغروب الشمس.

وأطلق مشغل المركب الشراعي في أغسطس هذه الرحلات البحرية للقطط في سنغافورة، بعدما لاقت الرحلات المخصصة للكلاب روّاجاً كبيراً.

وعلى مدى ساعتين ونصف الساعة، تُبحر نحو 15 قطة برفقة 130 شخصاً على طول ساحل جزيرة سنتوسا السياحية، مع التمتّع بإطلالة على سنغافورة وبعرض للألعاب النارية.

وقالت ماريسا نغ (28 عاماً)، وهي مديرة قسم الموارد البشرية في إحدى الشركات: «أعتقد أن القطط تستمتع بهذه الرحلات.. فهي تتمتّع بالمنظر وتشعر بنوع من الحرية».

وفيما تتحدث الشابة، تراقب قطتاها (كوكو) و(بوبو) البحر من قفص خلف الطاولة التي تجلس إليها صاحبتهما.

واستقبل هذا القارب أكثر من 1000 كلب منذ عام 2001. وبيعت المئات من تذاكر الرحلات المخصصة للقطط بـ(166 دولاراً) للتذكرة الواحدة.

وتحصل الحيوانات الأليفة على ثلاث وجبات، لكنّ أصحابها يأخذون هذه الأطعمة عند المغادرة، لأن حيواناتهم غالباً ما تمتنع عن الأكل عند وجودها في محيط غير مألوف لها.

وكإجراء احترازي، يتم وضع حزام للقطط وتوضع داخل الأقفاص المعلقة طوال الرحلة. وينبغي أيضاً أن تكون تلقت لقاحاتها وجرى تعقيمها.

• على مدى ساعتين ونصف الساعة، تُبحر نحو 15 قطة برفقة 130 شخصاً على طول ساحل جزيرة سنتوسا السياحية، مع التمتّع بإطلالة على سنغافورة وبعرض للألعاب النارية.